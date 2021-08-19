Украина Названы наиболее востребованные профессии среди украинцев

2021-08-19 21:40

По результатам вступительной кампании 2021 года среди зачисленных на бюджетную форму обучения лидируют следующие специальности: среднее образование, медицина, компьютерные науки, филология и инженерия программного обеспечения.

Об этом свидетельствуют данные исследования Research & Branding Group.

Лидерами общественной востребованности профессий в Украине, как показывают результаты июльского социологического опроса, являются:

медицинские профессии (43%);

информатика, связь, ІТ-сфера (36%);

военные (27%);

юридические работы (18%);

технические рабочие (17%);

сервис и обслуживание; экономические и технические инженерные профессии (по 15%).

Третью по востребованности группу профессий составляют специальности сферы общественного питания (10%), педагогические (9%), транспортные (7%), научные и коммунальные (по 6%). Наконец, наименее востребованными украинским обществом являются профессии спортивные (4%), творческие (2%) и связанные с издательской деятельностью и книгопечатанием (1%).

Как отмечают эксперты, общественный запрос на некоторые профессии имеет определенные социально-демографические особенности:

медицинские профессии – сравнительно более востребованы у женщин, молодежи и жителей южного региона;

информатика, связь, ІТ-сфера – сравнительно более востребованы у молодежи и поколения «тридцатилетних», жителей областных центров и центрального региона;

военные – более нужны Украине по мнению мужчин, жителей областных центров и южного региона;

юридические – несколько более нужны Украине по мнению сельских жителей;

технические рабочие – более востребованы жителями Южного региона, мужчинами и “пятидесятилетними” украинцами;

технические инженерные – более актуальны для жителей областных центров и Южного региона;

сфера общественного питания – важнее для жителей Юга Украины;

педагогические специальности – важнее для жителей Западной Украины.