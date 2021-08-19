Названы наиболее востребованные профессии среди украинцев

По результатам вступительной кампании 2021 года среди зачисленных на бюджетную форму обучения лидируют следующие специальности: среднее образование, медицина, компьютерные науки, филология и инженерия программного обеспечения.
Об этом свидетельствуют данные исследования Research & Branding Group.
Лидерами общественной востребованности профессий в Украине, как показывают результаты июльского социологического опроса, являются:
медицинские профессии (43%);
информатика, связь, ІТ-сфера (36%);
военные (27%);
юридические работы (18%);
технические рабочие (17%);
сервис и обслуживание; экономические и технические инженерные профессии (по 15%).
Третью по востребованности группу профессий составляют специальности сферы общественного питания (10%), педагогические (9%), транспортные (7%), научные и коммунальные (по 6%). Наконец, наименее востребованными украинским обществом являются профессии спортивные (4%), творческие (2%) и связанные с издательской деятельностью и книгопечатанием (1%).
Как отмечают эксперты, общественный запрос на некоторые профессии имеет определенные социально-демографические особенности:
медицинские профессии – сравнительно более востребованы у женщин, молодежи и жителей южного региона;
информатика, связь, ІТ-сфера – сравнительно более востребованы у молодежи и поколения «тридцатилетних», жителей областных центров и центрального региона;
военные – более нужны Украине по мнению мужчин, жителей областных центров и южного региона;
юридические – несколько более нужны Украине по мнению сельских жителей;
технические рабочие – более востребованы жителями Южного региона, мужчинами и “пятидесятилетними” украинцами;
технические инженерные – более актуальны для жителей областных центров и Южного региона;
сфера общественного питания – важнее для жителей Юга Украины;
педагогические специальности – важнее для жителей Западной Украины.