Детали Власть давит на оппозицию, чтобы убрать Медведчука с политического поля, но он продолжает борьбу

2021-08-20 15:35

Давление на оппозицию продолжается. Несмотря на попытки власти устранить лидера оппозиции с политического поля – Виктор Медведчук продолжает борьбу.

Европейский суд по правам человека открыл производство по иску Виктора Медведчука против Украины. Поэтому уже вскоре суд в приоритетном порядке рассмотрит вопрос незаконного содержания оппозиционного политика под домашним арестом. По словам политиков, это может стать поводом для отставки генпрокурора и импичмента президента.

Об этом сообщает 112ua.tv.

“Дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и другие грубые нарушения его основных прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства. Похоже, Европейский суд рассмотрит дело Медведчука раньше украинского, а решение в его пользу может стать основанием для отставки генпрокурора, председателя СБУ и начала импичмента президента”, – сказал народный депутат от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Ренат Кузьмин.

Интересно, что действительно, ЕСПЧ может рассмотреть дело против Виктора Медведчука гораздо быстрее украинского суда. Недавно директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Национальное антикоррупционное бюро так и не получило никаких записей, на которых якобы Виктор Медведчук обсуждает передачу ему части магистрального нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”. Речь о тех же записях, за которые президент Владимир Зеленский наградил экспертов СБУ. Эти выводы относительно записей и легли в основу обвинения против оппозиционного политика. Однако никаких записей не было представлено в суде.

Поэтому, эксперты и настаивают – ЕСПЧ примет решение в пользу лидера оппозиции, а тогда все ответственные за незаконные решения по его уголовному делу будут наказаны.

“ЕСПЧ уже начал дело о политическом преследовании Медведчука. Дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и другие грубые нарушения его основных прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства … И вот когда Европейский суд признает, что политика преследовали незаконно, судей, принимавших незаконные решения, никто в Европе принимать не будет. Депортация в Украину и колония. Потому что власть “зеленых” вскоре упадет. А власть следующая будет расследовать деятельность Зеленского, Ермака и их ручных собак”, – говорит Ковальчук.

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