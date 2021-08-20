Детали РАДИ СОБСТВЕННОГО ПИАРА ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИКАЗАЛ КО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБЪЯВИТЬ МЕДВЕДЧУКУ ОБ ОКОНЧАНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЕГО СФАБРИКОВАННОГО ДЕЛА

2021-08-20 15:40

Об этом пишет Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

Сегодня по приказу Зеленского прокуроры ГПУ намерены объявить Виктору Медведчуку об окончании расследования его дела. И это при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи, и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.

Зачем? А за тем, чтобы не дать ему возможности обжаловать весь этот бред в суде, ведь закон позволяет обжаловать необоснованное подозрение только через два месяца после его предъявления. Что же такого случилось и к чему весь этот беспредел?

К чему? А ко Дню Независимости! Оказалось, что Зеленскому в поздравительной речи не хватает текста о его блистательной победе над русским миром и пятой колонной Кремля. И вот для того, чтобы пустить пыль в глаза наивному обывателю, было решено ко Дню независимости объявить о победном окончании расследования уголовного дела Медведчука. Гениально! Но дело-то на самом деле не окончено и в суд не направлено!

Ничего страшного, решили в святейшем Офисе и приказали Генпрокуратуре в течение двух дней свернуть расследование и объявить о его окончании.

Теперь будем ждать бравурной праздничной речи президента Зеленского ко Дню Независимости Украины, грубого нарушения права Медведчука на защиту, решения ЕСПЧ в его пользу и возвращения уголовно-правового бумеранга ко всем участникам этого позорного спектакля.

Ренат Кузьмин

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