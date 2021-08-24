Детали Зеленский испугался журналистов: Об украинском диктаторе и враге свободы слова теперь узнает вся Европа

2021-08-24 09:34

Украинские журналисты, которых власть Зеленского лишает права на профессию, хотели устроить акцию протеста под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы".

Однако власти стянули невиданное количество правоохранителей, заблокировав журналистам доступ к Опере. Зеленский испугался настолько, что натравил на журналистов сотни полицейских и нацгвардейцев. Власть так боится, что не жалеет ресурсов на борьбу со СМИ.

Журналисты незаконно закрытых властью телеканалов "112 Украина", Newsone, Zik, "Перший Незалежний" обратились к мировым лидерам, чтобы те помогли остановить убийство свободы слова в Украине, которое сейчас совершается под руководством президента Владимира Зеленского и его команды.

Журналисты принесли с собой плакаты с надписями "Зеленский - враг свободы слова", "Вам не стыдно здороваться с диктатором?", "Требуем санкций за ущемление свободы слова", "Зеленского ждет суд", "Закрытие каналов - это диктатура", "Зеленский - диктатор". Сегодня эти плакаты отражают те стремления и шаги, которые Зеленский предпринимает в отношении своих политических конкурентов и неугодных СМИ. Не понравился канал – закрыть, мешает человек – посадить.

На днях власти закрыли такие ресурсы, как "Страна.ua", sharij.net и собираются закрыть канал "НАШ". Главный политический оппонент Зеленского Виктор Медведчук незаконно отправлен под домашний арест. Собственник незаконно закрытых телеканалов Тарас Козак стал фигурантом сфальсифицированных уголовных дел, и на днях появился информационный вброс о том, что его намерены объявить в международный доступ.

"Преступная команда Зеленского обвинила Тараса Козака в пособничестве терроризму, но никаких доказательств этому не предоставила. Считаем это со стороны власти открытой травлей оппозиционного политика, владельца телеканалов, которые вещали не так, как бы того хотелось власти. Организовывая репрессии против народного депутата, члена политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", власть добивалась закрытия принадлежащих ему телеканалов, а также намеревалась запугать политическую силу", - так отреагировали на эту информацию на телеканалах Козака.

"Власть слабеет, и это очевидно. Действительно, осень, скорее всего, будет очень непростой. Помимо повышения цен на газ, а они будут, потому что цены на мировых хабах растут, нас, вероятнее всего, ждут веерные отключения электроэнергии. Очередной карантин, очередной коронакризис и непростая геополитическая ситуация. Встреча с Меркель это продемонстрировала, а впереди еще встреча с Байденом", - сказала на акции протеста телеведущая Диана Панченко.

Телеведущая подчеркнула, что у руководства страны находятся люди без каких-либо идей и принципов, которые упиваются властью, а не улучшают благополучие граждан и государства в целом.

"Они одержимы этой властью, это единственная сегодня их страсть. И все их действия нацелены на то, чтобы эту власть удержать, потому что они, как наркоманы на игле, зациклены на ней. Рейтинг этой власти будет шататься и в какой-то момент наступит точка невозврата", - резюмировала она.

Делается все это с одной целью: убрать все преграды для Зеленского, чтобы он благополучно избрался на второй срок. Но он не сможет этого сделать, поскольку провалил все, что обещал, ввергнув страну в хаос. Поэтому нужно скрыть от людей реальную картину коррупции, хищений, преследования оппозиции и других преступлений власти. Но даже на этом Зеленский не остановился, развернув травлю оппозиции.

Что, к слову, не осталось незамеченным в мире. Десятки тысяч критических публикаций были напечатаны в мировых СМИ, а в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" решение о закрытии телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK было названо противоречащим международным стандартам в области прав человека.

А журналисты все равно победят. Еще никто не выигрывал войну против СМИ. Зеленский скоро уйдет с поста, а журналисты останутся. Власть не смогла их запугать за полгода, вряд ли сможет и сейчас.

Главное, что Европа увидела, какие проблемы в Украине со свободой слова. Не сомневайтесь, участники саммита доложат об этом своим лидерам. Вода, как говорится, камень точит. Зеленский уверенно идет к тому, что против него наложат санкции вчерашние союзники.

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