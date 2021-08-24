Спорт "Вы - король футбола": Милевский извинился перед Блохиным

2021-08-24 20:20

Футболист произнес трогательную речь.

Бывший форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский поздравил Олега Блохина с получением награды "Национальная легенда Украины".

Футболист извинился перед легендарным игроком за свое поведение, а также оценил влияние Блохина на развитие футбол в Украине.

"Сборная Украины 2006 года - команда звезда. Шевченко, Ребров, Шовковский, Тимощук, Воронин, Гусин. Но главной звездой были вы. Вы добились с командой грандиозного успеха, Олег Владимирович.

Хочу поздравить вас с высокой наградой и извиниться. В первую очередь за журналистов. Когда вы говорили, что команда выйдет с первого места на ЧМ-2006, все смеялись. И не только журналисты, а и многие другие. Но вы доказали это делом. От лица всей команды хочу извиниться за 0:4 от Испании. Тогда нас все хоронили, была тяжелая ситуация. Но вы нашли слова мотивации. Мы после победили и вышли из группы"

"Ну и от себя хочу извиниться. У нас были большие недопонимания. Все люди делают ошибки. Может быть я в какой то мере делал их больше. Но сегодня хочется понять и простить. Хочется забыть все плохое, вспоминать только моменты побед и достижений. Вы - великий футболист, великий тренер, король футбола. Здоровья вашей семье и всех благ", - сказал Милевский на вручении премии.

Напомним, на чемпионате мира в 2006 году дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Италии, которая в итоге выиграла трофей.