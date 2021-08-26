Детали Большинство украинцев уверены, что Зеленский должен провести личную встречу с руководством ОРДЛО, - западные социологи

2021-08-26 15:46

Более 50% граждан считают, что выполнение Минских соглашений лучше всего отвечает интересам Украины и что президент Владимир Зеленский должен провести личную встречу с руководством ОРДЛО.

Об этом говорится в исследовании, проведенном международным исследовательским центром "BURI-Украина" (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 20-24 августа 2021 года, сообщает EU Today.

Так, в блоке вопросов, которые посвящены конфликту на Донбассе, 55,3% опрошенных считают, что в наибольшей степени интересам Украины отвечает выполнение Минских соглашений.

 

Фото из открытых источников

 

Кроме этого, 69,6% заявили о том, что для восстановления мира и возвращения Донбасса Владимир Зеленский должен провести личную встречу с Владимиром Путиным (против - только 16,1%).

Фото из открытых источников

 

А еще 55,9% заявили, что для возвращения Донбасса Владимир Зеленский должен провести и личную встречу с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик".

 

Фото из открытых источников

 

Также 53,1% опрошенных согласились с тем, что ради достижения мира на Донбассе Украина может пойти на некоторые уступки и не занимать позицию, по которой урегулирование этого конфликта должно происходить исключительно на условиях украинской стороны.

 

Фото из открытых источников

 

42,4% респондентов полагают, что президент Украины и украинское правительство не делают практически ничего для того, чтобы вернуть мир на Донбасс. Еще 47,2% считают, что их усилия в этом вопросе недостаточны, и только 5,5% опрошенных заявили, что президент и правительство делают для этого "все возможное".

 

Фото из открытых источников

 

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром "BURI-Украина" (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 20-24 августа 2021 года. Метод опроса - телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов - 2,020 человек. Вероятная погрешность - 2,2%.

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