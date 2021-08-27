Детали Медведчук: Права части граждан Украины попираются, реализация их прав и свобод сведена до нуля

2021-08-27 10:37

При президенте Владимире Зеленском и его команде права части граждан Украины попираются - реализация их прав и свобод сведена до нуля.

Об этом в интервью телеканалу "Перший Незалежний" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, отвечая на вопрос, будет ли вообще Украина существовать как страна, если власть продолжит предлагать русским и русскоязычным гражданам либо ассимилироваться, либо эмигрировать в Россию.

"Как только мы поймем, украинцы, о том, что мы собой представляем, о том, что надо считаться с правами других национальностей, живущих на территории Украины, как только мы поймем, что мы должны восстановить защиту наших прав, свобод, которые на сегодняшний день грубым образом попираются. Речь идет и о Конституции, речь идет и о законодательстве, когда права и свободы людей сведены до нуля их реализации. Когда идут политические репрессии, когда идут политически мотивированные действия, направленны на узурпацию власти в стране, когда введена внесудебная расправа с гражданами, независимыми СМИ, закрываются каналы, идет борьба с инакомыслием. Если мы это не защитим, если мы не восстановим эти права, если мы не восстановим экономику построением разновекторной экономики с учетом моста между Европой и Россией, восстановление экономики и экономических отношений с Россией, с другими странами, в первую очередь со странами Тихоокеанского, азиатского региона, где наша продукция является наиболее конкурентоспособной, где эта конкурентоспособность поможет восстановить нашу экономику, так как это основа всего. Если мы не сделаем справедливой социальную сферу, если мы не поможем нашим людям в вопросах медицины, образования, социальных выплат, то страна Украина, как страна, счастливая для своих людей, как страна успешная, существовать не может", - отметил политик.

При этом Медведчук подчеркнул, что именно это главное, на его взгляд, и стратегическое, что надо сделать в будущем, анализируя то, что произошло, анализируя то, что имеет место сегодня.

"Мы должны задуматься и принять правильные рецепты действий для построения будущего, чтобы Украина стала успешной страной", - резюмировал он.

Напомним, 23 августа на сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь" вышла статья "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?" авторства председателя Политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука. В ней он среди прочего пишет, что президент Российской Федерации Владимир Путин говорит об одном народе, объединяя русский и украинский народ, а президент Украины Владимир Зеленский предлагает русским и русскоязычным либо ассимилироваться, либо эмигрировать в Россию. При том, что Путин и Зеленский говорят совершенно о разном, они запускают единый процесс – Зеленский выгоняет, а Путин приглашает украинских граждан.

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