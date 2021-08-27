Детали Страшный сон режима Зеленского скоро станет явью

2021-08-27 15:22

Знакомьтесь – будущий Генеральный прокурор Украины Ренат Кузьмин. В тюрьму сядет вся Зе-команда.

Уже очевидно, что в ближайшее время Украину ждут выборы, так как у страны нет другого адекватного пути для развития. Получив платежки за тепло, свет и газ люди поймут, что их используют как дойных коров и сметут эту власть. А это значит – выборы, которые и «Слуги», и Зеленский проигрывают с треском.

Отчетливую уверенность в этом создают последние социологические опросы. Рейтинг «слуг» падает с неумолимой скоростью, партия едва-едва получает 20% голосов.

Побеждает на выборах – «Оппозиционная платформа – За жизнь». И я точно знаю, что партия нацелена на кресло Генерального прокурора.

Абсолютно подходящей кандидатурой станет Ренат Кузьмин, который ранее уже занимал должности первого заместителя генпрокурора, первого заместителя секретаря СНБО, а сейчас является фактически правой рукой лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Кузьмин знаком со всей «кухней» Генпрокуратуры изнутри, прекрасно понимает, как действуют все процедуры внутри ведомства. В свое время он смог отправить за решетку бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко и министра внутренних дел Юрия Луценко. И их не спасла даже «глубокая озабоченность» западных партнеров.

И если бы в 2013 году ему не связали руки, то смог бы посадить и Леонида Кучму по причастности к делу об убийстве Георгия Гонгадзе.

Также, по всей видимости, с приходом Кузьмина в Генпрокуратуру адвокаты понадобятся большинству представителей «зеленой власти». В первую очередь, Кузьмин займется работниками прокуратуры и СБУ, которые полностью сфабриковали как дело Медведчука, так и многие другие дела, за которые им придется ответить.

После того, к уголовной ответственности будет привлечен замглавы ОП Смирнов, который с подачи Зеленского подмял под себя судебную систему, ломая судей через колено, по звонку заставляя принимать незаконные решения. Побывает в местах не столь отдаленных и секретарь СНБО Данилов, который придумал использовать государственный орган как инструмент для циничной атаки на инакомыслящих, закрыл оппозиционные СМИ и вел санкции против их владельцев – граждан Украины, что в корне противоречит закону и Конституции Украины.

Сядут и сошки помельче.

И пока до выборов остаются считанные недели, у режима Зеленского есть только один выход, чтобы спасти свои шкуры, – бежать. И они уже начинают думать, куда им податься.

Сядет вся банда, которая сейчас терроризирует страну: и заказчики, и исполнители. Тихо отсидеться по норам, при Кузьмине у них точно не получится.

Сергей Годный

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