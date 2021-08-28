Политика Визит Зеленского в США под угрозой: почему Украина окажется на втором плане у Байдена

2021-08-28 10:30

Встреча президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена может сорваться, потому что Соединенные Штаты сосредоточены на проблеме Афганистана.

Об этом рассказал адьюнкт-профессор университета Джона Хопкинса, бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер.

“Я думаю, что сейчас не в интересах Украины проводить эту встречу, потому что все внимание в Америке сейчас будет сосредоточено на Афганистане и на ответственности президента. Потому ожидать, что Украине выделят какое-то время и она получит какое-то внимание – это ожидать слишком многого. И это при том, что украинские проблемы все равно очень важные. Но в нынешний атмосфере я бы на месте Зеленского не настаивал бы на встрече сейчас”, - считает эксперт.

Если встреча состоится, то ее результаты будут зависеть от того, какие вопросы Зеленский хочет поднять. К примеру, “Северный поток - 2” уже не так важен, так как поздно пытаться остановить этот проект и добиваться компенсации для Украины.

“Самая большая проблема сейчас в том, что любые уверения в поддержке Украины против потенциальной российской агрессии будут сталкиваться с примером Афганистана, где американцы просто бросили своих союзников”, - заявил Дэвид Саттер.