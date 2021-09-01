Украина В Киеве тестируют электронный ученический билет: как его заказать

2021-09-01 20:40

 

В Киеве в тестовом режиме работают электронные ученические билеты на общественный транспорт. Ученики столичных школ могут пользоваться билетами старого образца, если родители еще не оформили электронный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как заказать е-билет для ученика

Родители или опекуны школьника должны зарегистрироваться и подать заявку на получение электронного ученического билета на портале: scard.kyivcity.gov.ua.

После этого данные, которые родители или опекуны внесут в систему, должен проверить и подтвердить работник школы, и затем заявка будет передана на производство.

Получить готовые электронные билеты ученики смогут в своих школах. Скорость получения билета зависит от того, как быстро школа проверит данные.

Сколько е-билетов уже заказали

По данным КГГА, по состоянию на сегодня было заказано 32037 электронных ученических билетов. Уже половина из них прошли проверки в школах, 8705 уже изготовили, а еще 3520 прямо сейчас изготавливаются.

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Тарифы, налоги и льготы для переселенцев: чем 1 сентября "порадовало" украинцев 2021-09-01 20:20