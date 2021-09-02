Детали Кузьмин о незаконном продлении Медведчуку домашнего ареста: Его судят для устрашения инакомыслящих, тех, кто против бессмысленной кровавой войны на Донбассе

2021-09-02 21:58

Оригинал - на странице Рената Кузьмина в Facebook

Только что по приказу Офиса президента судья Печерского суда Волкова при отсутствии каких-либо законных оснований продлила круглосуточный домашний арест Медведчуку.

Стало совершенно очевидно, что этот судебный процесс вовсе не юридический, а политический. Медведчука судят как символ. Символ сопротивления действующему режиму. И судят его для устрашения инакомыслящих, всех, кто против превращения Украины в анти-Россию, всех, кто против бессмысленной кровавой войны на Донбассе, кто против использования территории Украины в качестве поля боя и в интересах западных мошенников, для устрашения всех, кто не согласен с человеконенавистнической политикой действующей украинской власти.

Его судят за связи с Россией. Государственная пропаганда навязывает обществу мысль о том, что власть, исполняя волю народа, судит "предателя Родины". На самом же деле все наоборот: это "предатели Родины" судят будущее новой небандеровской Украины. И дело тут вовсе не в персоне Медведчука. Дело в другом.

Осудят его – осудят смысл существования Украины как суверенного и независимого государства, и тогда Украина окончательно превратится в какую-нибудь "Малопольшу". Сегодня всем нужно объединиться ради будущего нашей страны. Остановим произвол – остановим уничтожение украинской государственности. Удачи Вам, Виктор Владимирович!

Ренат Кузьмин

Источник: 112.ua