Мир фото Японская принцесса Мако отказалась от королевской жизни и миллионов - выходит замуж за студента

2021-09-03 20:34

Японская принцесса Мако отказалась от королевской жизни и выходит замуж за своего давнего возлюбленного - студента юридического факультета. Девушка также отвергла правительственную помощь в размере 1,3 млн долларов, которые должны были помочь ей начать новую жизнь, пишет Insider.

Свадьба принцессы Мако и ее жениха, 29-летнего Кея Комуро, состоится в конце 2021 года. После этого пара переедет в США и намерена жить без помощи правительства Японии.

О помолвке дочери императора и простолюдина стало известно в 2017 году. Влюбленные познакомились почти 10 лет назад во время учебы в Международном христианском университете в Токио. Комуро уже живет в США, учится на юриста и получит результаты квалификационных экзаменов в декабре. После этого парень намерен работать в американской юридической фирме, откуда ему уже поступило предложение.

Согласно лондонской газете Times, бабушка Мако, бывшая императрица Мичико, называла ее "наивной" и призывала прекратить отношения со студентом в 2017 году. Причиной такой просьбы стало то, что мать Комуро была вовлечена в финансовую тяжбу на сумму 4,3 млн йен.

Несмотря на неодобрение родных, принцесса полна решимости создать семью со своим любимым. "Для нас брак - необходимый выбор, чтобы жить. Мы незаменимы друг для друга, и мы опираемся друг на друга в счастливые и несчастливые времена", - заявила она.