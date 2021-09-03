Если не логика, то жизнь заставит нашу власть освободить Виктора Медведчука и обратиться к нему, чтобы он помог вытаскивать страну - Бурмич

2021-09-03 22:13

Если не логика, то жизнь заставит нашу власть освободить Виктора Медведчука и обратиться к нему, чтобы он помог вытаскивать страну из кризиса, в которой, на фоне роста мировых цен на газ, на складах нет угля и ТЭЦ в любой момент могут быть остановлены.

Об этом в эфире “Першого Незалежного” заявил народный депутат от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Анатолий Бурмич, передает 112ua.tv.

“Я уверен, если не логика, то жизнь заставит нашу власть освободить Виктора Владимировича, более того, обратится к нему, чтобы он помог вытаскивать страну с кризиса”, – заявил нардеп.

По его словам, “мы сегодня знаем, что на складах в Украине нет угля, не хватает 3,5 млн тонн, а это значит, что наши ТЭЦ будут стоять и не работать, а это значит, что у нас не будет ни воды, ни электричества – это раз. Второе – мы знаем, что сегодня в Европе газ уже по 650 дол за 1000 кубометров, а в украинских газохранилищах нет абсолютно ни одного куба, который бы принадлежал государству, там наполнено коммерческим газом и тд., который будет продавать населению или заграницу по ценам европейским, а это будет 40-50 грн за кубометр, понимаете?”.

По его мнению, страна и украинцы не выдержат этого из-за существующих долговых обязательств Украины перед международными партнерами.

“С теми долгами, которые у нас есть, то есть мы зиму будем встречать в холоде и просто будем замерзать, люди будут замерзать”, -заявил Бурмич.

Нардеп считает, что единственный выход сейчас для Украины – сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Но судебный процесс в отношении Виктора Медведчука этому не способствует.

“Выхода нет. Выход – это садиться с президентом России и договариваться обо всех вопросах, прекращать войну, восстанавливать прямые связи, получать газ оттуда, а не из Европы, не воровать, тогда мы спасем страну, а с таким несправедливым подходом к Виктору Владимировичу – это не способствует встрече и налаживанию отношений с Россией”, – рассказал Бурмич.

Напомним, сегодня, 2 сентября, Печерский райсуд Киева рассматривает в ходе своего заседания ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов “112 Украина“, NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – “Перший Незалежний”. Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах “112 Украина“, NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов “112 Украина“, NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.