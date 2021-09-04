Илья Кива: В деле Медведчука и оппозиции нет закона, а только самодурство и беспредел со стороны власти

2021-09-04 09:58

Власть идёт на любые нарушения закона в отношении оппозиции и главы Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, чтобы выдавить сильного противника из политической жизни Украины. Об этом заявил журналистам народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Здесь нет закона. В деле Медведчука и оппозиции закон заканчивается и начинается история хаоса, беспредела, самодурства со стороны власти. Медведчука всеми силами пытаются выключить из украинской политики. Это и внешние и внутренние силы, которые увидели в Викторе Владимировича последовательного и сильного лидера, профессионала. Ждать от власти послаблений в отношении Медведчука не стоит", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что в вопросе борьбы с Виктором Медведчуком действующий режим только продолжает политику предшественников.

"С 2005 года США и западные партнёры всеми силами пытались уничтожить фигуру Медведчука на политической доске. С 2014 года в Украине его имя демонизировалось, его превращали в "кума Путина". Каждая новая власть всего лишь подхватывала эту эстафету, видя в нем серьёзного соперника. Он враг и угроза, потому что он остановит беспредел в нашей стране", - отметил нардеп.

При этом оппозиционер пояснил: "В отличие от этих прохиндеем мы уже на выборы шли с чёткой, последовательной программой выхода из сложившегося положения, из экономической пропасти. Но именно это пугает власть, и она сегодня выбрала своей целью Виктора Медведчука. Он для них угроза номер один, потому что именно он знает и сможет решить существующие проблемы. Власть его просто испугалась", - подытожил Илья Кива.