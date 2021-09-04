Детали Лойфман: Судей, прокуроров и прочих прогибают, чтобы принять незаконное решение в отношении народного депутата Виктора Медведчука

2021-09-04 17:38

Всех прокуроров и подчиненных Офиса генерального прокурора, которые ведут дело председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука прогибают, чтобы принять незаконное решение в отношении него. Такое заявление сделал адвокат лидера оппозиции Дмитрий Лойфман.

"Уважаемый суд, Виктор Владимирович об этом же говорил в своем выступлении, но я хотел бы более четко обратить ваше внимание на это. О том, почему в таком пожарном порядке было объявлено о завершении досудебного расследования 20 августа, какие были процессуальные основания для этого? Сроки досудебного расследования не заканчивались, они были продолжены следственным судьей до ноября этого года, логика Уголовного процессуального кодекса в этом вопросе очень жесткая, и только в пределах досудебного расследования, если прокурорам было интересно соблюдать закон, то они обязаны проделать так, как в законе. А потом уже продолжить решать вопросы, а потом объявлять об окончании", - заявил правозащитник.

При этом он подчеркнул: "В свою очередь в дальнейшем статья 314 как раз подтверждает эту логику, что на подготовительном судебном расследовании не продлевается мера пресечения, а лишь избирается новая. Избрать может суд, это свидетельствует и подтверждает тот факт, что невозможно решать вопрос о продлении меры пресечения. А почему же так произошло? А это произошло только потому, что нашему генеральному прокурору надо было видео выложить в YouTube именно 20 числа, а потом плевать, что здесь в УПК написано. Затем прогибаются все прокуроры, все подчиненные, вас прогибают, подают незаконное ходатайство и заставляют продолжать использовать ненадлежащую правовую процедуру к народному депутату Украины. Это все мной сказано, подтверждается, если взять реест досудебных решений, пестрит просто этими решениями с разных точек Украины. Суды при таких обстоятельствах отказывали в избрании ограничительных мер", - подытожил Лойфман.

Напомним, сегодня, 2 сентября, Печерский райсуд Киева рассматривает в ходе своего заседания ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

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