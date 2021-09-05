Зубченко: Запрет телеканалов "112", NewsOne, ZIK, "Першого Незалежного" неразрывно связан с репрессиями против оппозиции во главе с Медведчуком

2021-09-05 12:24

Открытое письмо президента американской организации Freedom House накануне визита Зеленского в США – это "тревожный звоночек". Так политический публицист Александр Зубченко прокомментировал в Facebook новость о том, что глава Freedom House Майкл Абрамовитц потребовал от президента США Джо Байдена обсудить с Зеленским вопрос репрессий против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Первый независимый", сообщает "Стена".

"… можете представить мое удивление, когда на глаза попалось письмо президента Freedom House Майкла Абрамовица Оно было написано накануне визита Зеленского в Штаты и адресовано Джо Байдену. Черным по белому там было сказано, что "президент Зеленский продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией", – сообщил публицист.

Зубченко пояснил, что письмо организации Freedom House с осуждением репрессий Зеленского Co в отношении СМИ – это серьезный сигнал.

"Поэтому тема закрытия трех оппозиционных телеканалов – NewsOne, "112", ZIK, связанных с Виктором Медведчуком, в письме главы Freedom House на имя Байдена – просто фантастика. Что-то очень поменялось в глобальном раскладе.

"Соросята", которые перешли на госбюджет Украины, открыто хамят в письме в адрес Байдена. Буквально кусают руку дающего. Интересный, но вполне объяснимый ход. Но когда организация Freedom House, где из 50 миллионов бюджета 46 миллионов – это деньги правительства США, выносит на уровень президента Штатов вопрос о закрытии телеканалов в Украине и внесудебных санкциях СНБО – это нечто симптоматичное", – отметил публицист.

"Я бы даже сказал, маркерное. Офис Зеленского истратил полтора миллиона долларов на американских лоббистов, чтобы организовать встречу с Байденом. И аккурат за двое суток получает такой "подарочек", – пошутил автор.

Зубченко подчеркнул, что тема запрета телеканалов неразрывно связана с репрессиями против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком.

"А ведь тема запрета "112", NewsOne, ZIK, "Первого независимого" неразрывно связана с репрессиями против оппозиции во главе с Медведчуком. А все вместе это значит, что тема репрессий против СМИ и оппозиции зазвучала в политической повестке США. И, судя по всему, это только первая серия. Как говорят в Голливуде, to be continued…" – сделал прогноз публицист.

"Значит, тема "преследования СМИ" становится важной для Штатов. Они ее информационно "подсветили", и это уже ослабило переговорные позиции Офиса президента. Отмахнуться просто так от письма Freedom House не получится. Явно позиции группировки Виктории Нуланд в Госдепе, которая считает Украину своей "вотчиной", дают трещину. Как и "двухпартийный консенсус" в отношении Украины. Зеленскому тренькнули прямо в ухо "тревожным звоночком", – заключил политический публицист Александр Зубченко.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.