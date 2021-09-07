Мир фото Телескоп Hubble сфотографировал уникальное звездное скопление в созвездии Стрельца

2021-09-07 10:54

Телескоп Hubble запечатлел звездное скопление под названием NGC 6717. Об этом пишет пресс-cлужба обсерватории телескопа.

Скопление расположено в созвездии Стрелец. Снимок был сделан с помощью широкоугольной универсальной камеры WFC3.

NGC 6717 - это шаровое звездное скопление, которые отличается от рассеянного скопления огромным количеством звезд, больше из которых находится в центре созвездия, и при этом имеет четко очерченную форму.

Объект находится на расстоянии более 20 тысяч световых лет от Земли

 

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Папа Римский Франциск призвал страны мира принимать беженцев из Афганистана 2021-09-06 15:15