Мир Hubble зафиксировал уникальную спиральную галактику в созвездии Золотой Рыбы

2024-11-22 22:12

Космический телескоп Hubble зафиксировал уникальную спиральную галактику NGC 1672, расположенную в созвездии Золотой Рыбы, в 49 миллионах световых лет от Земли.

Как сообщает Европейское космическое агентство, галактика поражает наличием миллиардов звезд, которые образуют яркое световое мерцание. Два больших рукава галактики, богатые частицами водорода, мерцают красным светом от изобилия молодых звезд, а центр галактики представляет собой активное ядро со сверхмассивной черной дырой под ореолом аккреционного диска.

На фото можно увидеть две яркие звезды поблизости от центра, окруженные кольцом горячего газа и излучающие рентгеновские волны. Главной же приметой снимка является сверхновая N 2017GAX - следствие взрыва гигантской звезды, которая выглядит как зеленая точка чуть ниже изгиба правого спирального рукава.

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