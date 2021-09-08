Курьезы фото 56-летний японец выкрал из прачечных более 700 предметов женского нижнего белья

2021-09-08 15:46

В японском городе Беппу мужчину арестовали по подозрению в краже 730 предметов женского нижнего белья из местных прачечных.

Как пишет Insider, 21-летняя студентка, чье имя не называется, обратилась в полицию и сообщила, что 56-летний Тэтсо Урату украл у нее шесть комплектов нижнего белья в прачечной.

Сотрудники полиции нашли Урату, пришли к нему домой с проверкой и обнаружили 730 спрятанных бюстгальтеров и женских трусов. Мужчина признался в краже белья в местных прачечных. «Мы давно не конфисковывали такое большое количество трусов», — сказал представитель полицейского управления города Беппу.

Полиция проводит расследование инцидента.