Политика Япония рассмотрит возможность наращивания поставок Украине оборудования для энергетики - Минэнерго

2024-09-01 14:30

 

Герман Галущенко встретился с послом Японии для обсуждения энергетической безопасности и помощи Украине. Япония рассмотрит возможность увеличения поставок необходимого оборудования для защиты и восстановления энергосистемы.

Япония рассмотрит возможность увеличения поставок необходимого оборудования для защиты и восстановления энергосистемы Украины, сообщили в Минэнерго по итогам встречи министра энергетики Германа Галущенко с послом Японии Мацудой Кунинори.

Детали

Галущенко, как указано, встретился с послом Японии в Украине для обсуждения неотложных вопросов энергетической безопасности и приоритетных направлений партнерской помощи на фоне усиления вражеских обстрелов гражданской энергетической инфраструктуры.

На встрече, по данным Минэнерго, шла речь:

  • об оперативной ситуации в энергосистеме после одной из самых масштабных комбинированных атак россии на украинскую энергетику;
  • об актуальных потребностях Украины для защиты и восстановления разрушенных россией объектов энергосистемы.

Посол Японии, как отмечается, выразил искренние соболезнования народу Украины в связи с разрушительными атаками со стороны государства-террориста и решительно осудил варварские обстрелы энергообъектов.

Правительство Японии рассмотрит возможность увеличения и ускорения поставок необходимого Украине оборудования - сообщили в Минэнерго в соцсетях.

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