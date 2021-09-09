Курьезы фото Американскую блогершу выгнали из самолета из-за слишком откровенного топа

2021-09-09 14:48

На одном из рейсов авиакомпании Alaska Airlines произошел досадный инцидент. Блогер Рэй Лин Говард надела коротенький топ, который не понравился бортпроводницам. Они попросили женщину накинуть что-то сверху, чтобы никто не видел ее живота. Она согласилась это сделать.

По словам Рэй, впоследствии к ней снова подошли бортпроводницы и сказали, что она не может это носить, поскольку у женщины выглядел живот. Работники авиакомпании трижды просили Рэй исправить ситуацию, что, в свою очередь, немного разозлило ее. В конце концов она сказала:

Если вы собираетесь выгнать меня, то сделайте это. После этой фразы бортпроводники вызвали полицию и Рэй вывели из самолета. Авиакомпания оперативно отреагировала на эту ситуацию. Женщине вернули средства за три места, которые она бронировала, а также подарили промокод со скидкой. Кроме этого, в Alaska Airlines отметили, что пассажиры должны придерживаться соответствующего дресс-кода.

Видео, как полицейские сопровождают Рей с самолета, стало довольно популярным в тиктоке. Его просмотрели более 2 миллионов раз.