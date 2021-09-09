Детали Эксперт о встрече французских сенаторов с журналистами незаконно закрытых каналов: Страусиная политика власти - очень наивно

2021-09-09 13:45

Да вот только поможет ли?

Нет, реально "слуга народа" - это диагноз. Провалить на комитете ВР по свободе проект с осуждением санкций против СМИ именно тогда, когда в стране с визитом французские сенаторы - это надо постараться.

На самом деле ситуация глубже, чем просто забавное совпадение. Это яркий пример того, что "слуги" возвели инфантилизм в политический принцип.

Очень глупо и наивно надеяться на такую страусиную политику. "Если не вижу проблемы - то ее не существует".

Сенаторы Франции специально приехали, чтобы изучить ситуацию со свободой слова. Натали Гуле и Жоэль Геррио встретились с журналистами "Первого независимого", посетили Виктора Медведчука, пообщались с депутатами от оппозиции.

Оппозиция ликует. "Слуги" морозятся, как будто ничего не произошло.

А как на самом деле? А на самом деле все эти нелицеприятные темы - внесудебный запрет СМИ, домашний арест для Медведчука, санкции против оппозиции и т.д. - все активнее звучат в Европе. И в США тоже - как мы видели на примере Мониторинговой миссии ООН и особенно письма президента Freedom House. А на самом деле тема атаки Зеленского и компании на СМИ теперь зазвучит и в ПАСЕ, потому что сенатор Натали Гуле предложила создать международную комиссию, которая вынесет вердикт о том, как душат свободу слова в Украине.

Ну и что, скажет какой-нибудь "слуга народа". Мы вот отморозились на комитете, как будто и нет никакой проблемы. А на самом деле это серьезный кирпичик в построение имиджа Зеленского и "слуг народа".

В этой связи хочу коротко рассказать поучительную историю. Был в Парагвае такой диктатор Альфредо Стресснер. Причем долго так был - 35 лет правил. Был большим другом США, потому что подавал себя как главный форпост против распространения коммунизма в Латинской Америке. Причем вел себя очень борзо - и геноцид индейцев гуарани организовал, и убивал несогласных, и держал оппозиционеров за решеткой без суда и следствия, и наркотиками торговал, и что только не творил.

Между тем, СМИ год за годом разоблачали истинное лицо Стресснера - и как его опричники убили американского журналиста, и как при нем убивали несогласных, и как держали оппозиционеров за решеткой без суда и следствия, и о тотальной коррупции и прочих "прелестях".

А потом в 80-е ситуация изменилась, воевать против коммунизма было уже не нужно. И крах режима Стресснера начался с того, что вчерашние друзья США официально записали его в список диктаторских режимов, а президент Рейган публично назвал диктатором. Парагвайский режим даже пошел на какую-то либерализацию, да только уже было поздно.

Поэтому не стоит бросать шапки вверх и строить розовые иллюзии, что сейчас "зеленые" перепугаются и пойдут на попятный. Но и для "слуг" делать вид, что ничего не случилось - это очень наивно. В Европе и США все громче говорят о Зеленском как о режиме, который душит СМИ, воюет с журналистами, держит под арестом своего главного политического оппонента. А, значит, будет и расплата за все эти деяния.

Дмитрий Марунич

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