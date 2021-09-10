Детали Дмитрий Джангиров: Нападение Тищенко на Лероса отражает отношение ЗЕ-режима к свободе мнений

2021-09-10 12:37

Политическая феерия с нападением "слуги народа" Николая Тищенко прямо на парламентской трибуне на своего бывшего однопартийца Гео Лероса, - это именно та "капля, в которой отражается море"; в данном случае - отношение ЗЕ-режима к праву на высказывание мнений, отличных от официоза.

Гео Лерос, как и всякий прозападный либерал - фигура для меня сугубо негативная, более того - его аргументы, как и аргументы прочих расследователей в отношении "вагнергейта" мне представляются слабыми и притянутыми "за уши". Но до вершин аргументации г-на Тищенко им ещё работать и работать.

"Гео Лерос, который начал оскорблять президента, а президент - это институция, за него люди голосовали, его нельзя оскорблять".

В свете подобной ежедневной "тищенковщины", встреча французских сенаторов - Натали Гуле и Жерара Ларше с находящимся под домашним арестом лидером партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком стала неожиданностью, похоже, только для Банковой. На самом же деле это, несомненно - ключевое событие во взаимоотношениях Европы и ЗЕ-режима, является логичным продолжением шагов медленно, но верно прозревающего Запада в отношении своего бывшего любимца.

И давайте вспомним, что это не первый такой звоночек. Так, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в конце августа заявила, что решение властей Украины закрыть оппозиционные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам. На это заявление - в числе прочего - сослался президент Freedom House (FH) Майкл Абрамовитц в открытом письме Джо Байдену накануне визита Владимира Зеленского в Вашингтон; г-н Абрамовитц назвал те же каналы, связываемые с ОПЗЖ Виктора Медведчука (плюс "Перший незалежний"), и порекомендовал своему президенту при личной встрече сделать внушение украинскому коллеге. При этом всем украинским "грантоедским" СМИ было настоятельно рекомендовано процитировать открытое письмо FH без собственных "размышлизмов".

Приезд французских сенаторов в Украину, где у них встреча с Медведчуком числилась отдельным пунктом программы - яркое свидетельство того, что на Западе прекрасно понимают политическую подоплёку как решений СНБО по введению санкций, так и расследований СБУ и дальнейшего отечественного "правосудия".

Важно понимать, что к нам приехали далеко не рядовые сенаторы. Так, Натали Гуле заседает в верхней палате французского парламента с 2007 года, представляет департамент Орн, откуда родом и многолетний председатель Сената - Жерар Ларше. Г-жа Гуле входит в депутатскую группу "Союз Центра" - 3-ю по величине фракцию в Сенате (56 сенаторов).

Жоэль Гэррио - сенатор от департамента Атлантическая Луара, один из основателей партии "Союз демократов и независимых" (42 места в Сенате), вице-президент комиссии Сената по иностранным делам, вопросам обороны и вооружённых сил

Так что изолировать Виктора Медведчука от активной политики, в т.ч. - международной, ЗЕ-режиму не удалось; без сомнений, кроме репрессий против оппозиции и нелояльных власти СМИ, обсуждались и вопросы выполнения Минских Соглашений, которые ЗЕ-власть завела в очередной тупик.

Однако важным является создание прецедента встречи западных законодателей с одним из ключевых лидеров оппозиции, находящимся под домашним арестом. С большой долей вероятности можно предположить, что эта встреча - не последняя. А логическим продолжением массовых приездов европейских депутатов и сенаторов в Украину для поддержки главного политического оппонента Зеленского станет всё более частое упоминание ЗЕ-режима, как "диктаторского".

Кстати, и в этом направлении прецедент уже создан: достаточно влиятельное консервативное американское издание The National Interest 29 августа - накануне визита Зеленского в Вашингтон - опубликовало статью под заголовком "Зловещая сторона молодого и телегеничного президента Украины" и подзаголовком "Вашингтон чествует молодого украинского президента, однако имейте в виду, что свобода прессы в Киеве под угрозой, а самый доверенный советник президента - преступник".

И таких статей со временем будет всё больше и больше, тем более что тема запрета оппозиционных телеканалов, как и политических репрессий против Виктора Медведчука всё более прочно входит в актуальную политическую повестку дня Запада.

А Тищенко и Ко буквально в ежедневном режиме не дают забывать об истинном отношении ЗЕ-режима к свободе слова и своим оппонентам. Давайте поблагодарим их за это...

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