КИВА О ТОМ, ПОЧЕМУ СТАЛ АДВОКАТОМ: ЧТОБЫ ЗАЩИЩАТЬ ЗАБЛУДШУЮ ОВЦУ – ЗЕЛЕНСКОГО, КОТОРЫЙ БУДЕТ СИДЕТЬ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

2021-09-11 12:32

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива рассказал, почему стал адвокатом.

"Будучи христианином и имея христианскую добродетель, я прекрасно понимал, что в ближайшее время президенту Владимиру Зеленскому, который будет сидеть на скамье подсудимых, нужна будет квалифицированная защита и помощь. Помощь заблудшей овце, которая, может быть, не со зла, а из-за отсутствия понимания и профессионализма совершила те ошибки, за которые придет наказание", – отметил парламентарий.

Кива также подчеркнул, что будет защищать Зеленского в суде, потому что каждый человек имеет право на защиту. .

"Так вот, я, будучи христианином, буду защищать Владимира Зеленского в суде, ибо каждый человек имеет право на защиту, ибо каждый человек имеет право на справедливость, ибо в нашей стране в первую очередь презумпция невиновности, и мы должны научиться прощать и защищать ближнего", – подчеркнул нардеп.

Напомним, 26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "Механизмы государственного управления".