Политика Предатель Кива ликвидирован двумя выстрелами: появились новые подробности

2023-12-07 16:48

Сообщается, что экс-нардепа застрелили в относительно безлюдной прогулочной зоне подмосковного загородного комплекса.

Беглый предатель Украины, экс-нардеп Илья Кива был убит двумя выстрелами - в грудь и голову. Первым выстрелом его ранили, вторым добили, пишет российский Telegram-канал Mash.

"Убийство было совершено в относительно безлюдной прогулочной зоне подмосковного загородного комплекса "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Поэтому тело экс-депутата Верховной рады Украины обнаружили только через час", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи допросили сожительницу Кивы:

"По одной из версий, она могла навести киллера на след, однако это пока не подтверждено. Личность женщины не раскрывают для её же безопасности. Следователи пытаются узнать, не замечала ли она последнее время подозрительных людей в окружении экс-политика".

Также сообщается, что Кива переехал в отель "Величъ Country Club" 2,5 месяца назад. За ним якобы следили как минимум три последние недели.

"За это время киллеру удалось хорошо изучить привычки бывшего украинского политика. Недавно экс-депутат Украины сообщал о возможной слежке за ним", - пишут росСМИ.

В течение ночи следствие проверяло всех гостей отеля, на территории которого ликвидирован Кива. Предполагается, что кто-то из постояльцев мог информировать киллера о его передвижениях и после этого остался на территории - чтобы не привлекать внимание внезапным отъездом.

Как пишет российский Telegram-канал Baza, сожительница Ильи Кивы рассказала следователям, что он "всегда старался соблюдать меры предосторожности":

"Например, он каждый раз уходил в лесополосу отеля, чтобы записать видео. Делал он это для того, чтобы нельзя было определить местность, где он находится. По одной из версий, в этот раз Кива мог также отправиться в лес, чтобы записать ролик для своего телеграм-канала".

Илья Кива ликвидирован в РФ - что сообщалось

Как сообщали источники УНИАН, предателя Украины Илью Киву ликвидировали 6 декабря из стрелкового оружия в ходе спецоперации СБУ.

До этого отмечалось, что в Подмосковье нашли мертвым беглого нардепа Илью Киву. Позже стало известно, что его тело нашли в селе Супонево.