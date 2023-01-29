ВОЙНА В Украине Военные чиновники США подталкивают Пентагон к передаче Украине истребителей F-16 – Politico

2023-01-29 09:00

Пока Вашингтон и Киев рассматривают артиллерию, бронетехнику и наземные системы ПВО как более насущные потребности.

Кампания за предоставление Киеву истребителей, вероятно, набирает обороты в американском Минобороны на фоне готовящегося весеннего наступления Украины.

Высокопоставленные военные чиновники незаметно подталкивают Пентагон к одобрению отправки истребителей F-16 в Украину, пишет Politico, ссылаясь на собственные источники.

"По словам трех человек, знакомых с дискуссиями, группа военных чиновников незаметно подталкивает Пентагон к одобрению отправки истребителей F-16 в Украину, чтобы помочь стране защитить себя от российских ракет и беспилотников. Украина оставила F-16 американского производства в своем списке пожеланий касательно оружия после российского вторжения в прошлом году. Но Вашингтон и Киев рассматривают артиллерию, бронетехнику и наземные системы ПВО как более насущные потребности", – пишет издание.

Неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Украина и западные союзники ведут ускоренные переговоры о возможной отправке военных самолетов и ракет большой дальности. Один из источников отметил, что США могут потребоваться "недели", чтобы принять решение о поставках собственных самолетов и одобрить реэкспорт F-16 из других стран.

В украинском Минобороны утверждают, что американские истребители остаются насущной потребностью.

"Если мы их получим, преимущества на поле боя будут просто огромными. ... Это не просто F-16: самолеты четвертого поколения, это то, что нам нужно", - сказал Юрий Сак, советник министра обороны Алексея Резникова, в комментарии Reuters.

Истребители F-16 для Украины - что стоит знать

Украина продолжает просить партнеров предоставить военные самолеты, в частности, F-16, и дальнобойные ракеты. В частности, 20 января президент Украины Владимир Зеленский, впервые обращаясь к участникам встречи в формате "Рамштайн", призвал не терять времени и предоставить Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Ожидается, что авиация станет главной темой на следующем заседании в формат "Рамштайн" в феврале.

В Воздушных силах объясняли, что получение самолетов F-16 помогло бы закрыть небо над Украиной и сбивать российские крылатые ракеты. Этот легкий истребитель может набирать скорость до 2410 км/ч и имеет боевой радиус 550 км (вооружен шестиствольной авиационной пушкой, которая может нести до шести управляемых ракет ближнего боя).

Ранее в этом месяце министр обороны Алексей Резников заявил, что партнеры Украины, которые ранее блокировали поставки истребителей, меняют отношение к этому вопросу. К примеру, Нидерланды заявили, что готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16 после получения соответствующего запроса от Киева.

25 января глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул, что европейские партнеры начали работать над поставкой Украине истребителей F-16.