ВОЙНА В Украине Ужесточение репрессий: оккупанты в Крыму выискивают партизан

2023-04-25 22:30

 

В оккупированном Крыму российские захватчики «закрутили гайки» — усилили меры, направленные на то, чтобы выявить украинских партизан.

На полуострове враги стали чаще выборочно проверять людей на улицах, сообщил Центр национального сопротивления. По его данным, также оккупанты провели обыски в квартирах людей, подозреваемых в «нелояльности». В ЦНС добавили, что жилье обыскивали даже тогда, когда хозяев не было дома.

«На временно оккупированном полуострове Крым враг продолжает усиливать меры по выявлению членов украинского подполья», — отметили в Центре.

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