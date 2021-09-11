Детали Блокирование властью независимых СМИ подрывает верховенство права в Украине и неприемлемо для ЕС, - журналисты закрытых медиа обратились с открытым письмом к Фюле и Квасьневскому

2021-09-11 19:32

Сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК", а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя председателя СБУ без суда, и сайтов "Страна.юа" и "Шарий.нет", написали открытое письмо европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, которые приехали в Киев на международную конференцию YES, по поводу серьезной угрозы свободе информации в Украине и введения тотальной цензуры.

В письме журналисты напомнили, что последние два года в Украине ознаменовались все более жесткой борьбой власти с неугодными средствами массовой информации, которые не боятся говорить правду о многочисленных ошибках действующей власти и прямом пренебрежении ею взятыми на себя обязательствами и обещаниями, данными своим избирателям.

"В частности, грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (из - за решения Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда) украинская власть запретила трансляцию трех ведущих информационных телевизионных каналов - "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК". Обычным письмом заместителя председателя СБУ, и опять же, без суда, власть преступно вывела из эфира телеканал "Первый Независимый", который объединил журналистов трех закрытых каналов, прекратив его вещание уже через час после начала трансляции. Также из-за незаконного введения санкций власть остановила работу и грозит полным уничтожением изданием "Страна.юа" и "Шарий.нет", - написали представители медиа.

Ниже приводим полный текст письма:

Уважаемые господин Фюле и господин Квасневский!

Журналисты четырех оппозиционных телеканалов "Первый Независимый", "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК", а также изданий "Страна.юа" и "Шарий.нет", пользуются этой возможностью для того, чтобы выразить вам свое уважение и обратить ваше внимание на катастрофическое несоблюдение украинской властью базового принципа и главной ценности развитого гражданского общества - свободы слова и свободы выражения своего мнения.

Последние два года в Украине ознаменовались все более жесткой борьбой власти с неугодными средствами массовой информации, которые не боятся говорить правду о многочисленных ошибках действующей власти и прямом пренебрежении ею взятыми на себя обязательствами и обещаниями, данными своим избирателям.

В частности, грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (из - за решения Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда) украинская власть запретила трансляцию трех ведущих информационных телевизионных каналов - "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК". Обычным письмом заместителя председателя СБУ и опять же без суда власть преступно вывела из эфира телеканал "Первый Независимый", который объединил журналистов трех закрытых каналов, прекратив его речи уже через час после начала трансляции. Также из-за незаконного введения санкций власть остановила работу и грозит полным уничтожением изданием "Страна.юа" и "Шарий.нет".

Сегодня действия украинской власти получают все большее осуждение со стороны ведущих международных правозащитных организаций, известных политиков и экспертов. Новости о закрытии наших телеканалов были опубликованы во всех ведущих мировых СМИ.

Для нас большая честь передать вам это письмо и выразить свою обеспокоенность по поводу вопиющего нападения на свободу прессы в Украине. Мы призываем Вас во время последующих контактов с украинской властью дать понять, что ограничения свободы слова и, в частности, блокировки в наших СМИ без независимого судебного разбирательства, серьезно подрывает верховенство закона в Украине и поэтому неприемлемо для ЕС. Кроме этого, просим Вас публично отреагировать на ситуацию, которая сложилась вокруг закрытых СМИ, и инициировать обсуждение этого вопроса во время общения с европейскими политиками.

Вкратце, главные обстоятельства закрытия указанных выше СМИ можно описать следующим образом:

2 февраля 2021 года без каких-либо юридических оснований украинские власти закрыли телеканалы "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК". Практически полторы тысячи журналистов были выброшены на улицу по прихоти Банковой. Однако журналисты не сдались и создали новый телеканал "Первый независимый", объединивший коллективы трех закрытых каналов.

26 февраля "первый независимый" начал вещание, однако уже через час после начала эфира из-за давления со стороны Службы безопасности Украины, которая разослала письмо провайдерам телекоммуникационных услуг, спутниковое вещание телеканала было отключено, даже несмотря на действующие соглашения о сотрудничестве, заключенные с ними ранее. Телеканал не проработал и дня, и снова без каких-либо юридических оснований его журналистам было отказано в праве на работу и лишен доступа к своей аудитории.

20 августа власти заблокировали работу двух популярных в Украине онлайн-медиа – изданий "Страна.юа" и "Шарий.net".

Ранее – в июле 2020 года власти аннулировали лицензию на вещание телеканала КРТ после трансляции государственных торжественных мероприятий в Беларуси.

Действия украинской власти получили широкую огласку в мире и подвергались критике профильных организаций. В частности, только за последние месяцы Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с введенными санкциями, которые привели к закрытию телеканалов "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК", и назвал это решением таким, что противоречит международным стандартам (сообщение официального представителя УВКПЧ Марты Хуртадо от 24 августа 2021 года).

Мониторинговая миссия ООН по правам человека отметила (рапорт Ирен Хан от 21 июня 2021 года), что цензура вещания в Украине "не только не совместима с международными соглашениями о правах человека, но и способствует усилению неправильных представлений, порождающих страх и укореняют общественное недоверие к институтам".

В свою очередь, докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов, член парламента Австрии Штефан Шеннах заявил, что Европа крайне обеспокоены катастрофической ситуацией со свободой слова в Украине и подчеркнул, что комиссия ПАСЕ по правам человека будет работать, чтобы украинские правоохранители прекратили безнаказанность преступлений против журналистов (заявление от 2 сентября 2021 года).

Также Президент Freedom House Майкл Абрамовиц направил письмо президенту США Джо Байдену накануне визита президента Украины Владимира Зеленского, в котором указал, что последний продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией (письмо от 26 августа 2021 года).

Украинские чиновники перешли все границы разумного и продолжают пренебрегать украинским законодательством и международными нормами, целенаправленно уничтожая свободу слова в Украине. Но мы не ставим перед собой цель воевать с нынешней властью. Мы, как журналисты, всего лишь хотим продолжать работать и доносить людям правду о том, что происходит в стране и за ее пределами. Однако в этом законном праве нам отказано.

Поэтому мы просим Вас отреагировать на эту ситуацию и дать свою оценку тому, что происходит вокруг наших телеканалов. Надеемся на Вашу поддержку.

С уважением, коллективы украинских СМИ:

"Первый Независимый"

"112 Украина"

"Ньюзван"

"ЗИК"

"Страна.иа"

"Шарий.net"