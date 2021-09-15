Украина Тепло покинет Украину, страну накроют морозы до -7 и снег: прогноз синоптиков

2021-09-15 19:40

Синоптики озвучили детальный прогноз погоды на октябрь в Украине

Погода в Украине в октябре ожидается с резкими скачками температуры, сильными дождями, градом, заморозками и даже первым снегом.

Об этом говорится в прогнозе украинских синоптиков.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что к концу первой декады октября потеплеет, а середина месяца принесет сентябрьские температуры - около +20 тепла, сухо, солнечно. Самым теплым станет праздник Покровы, 14 октября.

Первые ночные морозы должны наступить в Украине в конце октября: налетят холодные дожди и будут ночные заморозки. После 25 октября придет "глубокая" осень с серьезными, но кратковременными морозами - две-три ночи может быть до -7 градусов.

Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, прогнозирует нестабильную температуру в октябре.

По ее прогнозу, в 2021 году в октябре прогнозируют более холодную погоду, чем ноябре и даже декабре, уже в его второй половине Украину может накрыть снегом.

Климатолог Вера Балабух дает более оптимистичный прогноз на октябрь. По словам Балабух, осень 2021 в Украине будет теплой, а температура воздуха будет соответствовать климатической норме, то есть средним многолетним значениям.