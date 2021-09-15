Украина Кабмин разрешил учить будущих водителей в онлайн формате

2021-09-15 21:40

 

Кабинет министров Украины разрешил преподавать теоретическую часть для будущих водителей в онлайн формате. Также можно будет заказать доставку водительских прав по почте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина.

"Речь идет об обеспечении права на дистанционное образование касательно как подготовки водителей с помощью Единой информационной системы МВД, так и касательно возможности получения через электронный кабинет водителя удостоверения водителя с использование средств почтовой связи", - отметил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Таким образом, автошкола должна сообщить в ближайший территориальный сервис МВД о том, что будет обучать онлайн при регистрации группы в едином государственном реестре МВД.

Дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей должно проводиться для групп в составе не более 10 человек.

Отметим, с начала карантинных ограничений в 2020 году многие автошколы в Украине перешли на дистанционное преподавание теоретической части.

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