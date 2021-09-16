ЛАЗАРЕВ: МЕДВЕДЧУК МЕШАЛ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ПОКУПКЕ ГАЗА, поэтому он сейчас находится под следствием

2021-09-16 13:43

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук договорился с Россией о том, что Украина может покупать газ на 25% дешевле, но это предложение не выгодно для действующей власти Зеленского, которая продолжает обдирать украинское население. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Перший незалежний" политолог Александр Лазарев.

Эксперт подчеркнул, что теперь украинцы вынуждены переплачивать за газ.

"Медведчук, если помните, когда ездил на переговоры, предлагал, что газ можно покупать на 25% дешевле, но это неинтересно. Его лучше под суд отдать. То есть от прямой закупки нужно отказаться, иначе не будет реверса. От увеличения собственной добычи также стоит отказаться, иначе как аргументировать, что на внутреннюю добычу у тебя реверс получается. Потому мы и видим чистое «обдиралово» населения. Рынок не играет нам на пользу. Мы пытались подыграть другим и пострадали. Мы социально незащищенные и сейчас вынуждены переплачивать за газ", - сказал Александр Лазарев

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что полностью согласен с той частью материалов подозрения, где указано, что он выступает против действующего курса и политики Президента Украины Владимира Зеленского.

"Власть откровенно, открыто, не прячась написала в материалах подозрения, что Медведчук выступает против действующего курса и политики Президента Зеленского. Я подтверждаю. Вот в этой части я категорически подтверждаю. Да, я выступаю против курса Президента Зеленского, который ведет Украину в никуда. Я выступаю против действий власти, возглавляемой Зеленским, который превратил Украину из страны бедной, как было при Порошенко, в страну нищую. И с каждым днем мы все больше ощущаем эти социальные и экономические проблемы нашей жизни и будем ощущать дальше", - подчеркнул оппозиционный политик.

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