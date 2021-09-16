Детали Немецкие СМИ отмечают, что за политические решения по делу Медведчука в первую очередь отвечать придется судьям

2021-09-16 13:47

Как показывает практика, судьям, принимающим участие в громких политических процессах, целью которых, по сути, является устранение того или иного политического оппонента действующей власти, неизбежно приходится отвечать за это перед законом. Не исключение и уголовное преследование председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом пишет немецкое интернет-издание, посвященное событиям в Украине Ukraine Nachrichten.

В публикации отмечается, что печальная история судьи Николая Чауса или же Родиона Киреева – это урок всем судейским, прокурорским и прочим представителям правоохранительной системы. Причем, по мнению автора статьи, Киреев, приговоривший в 2011 году к 7 годам тюрьмы лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко и подавшийся в бега сразу после Евромайдана в 2014 году, в отличие от судьи Чауса, еще легко отделался.

«И это касается всех громких политических дел, начиная с дела Виктора Медведчука, которое рассматривается в Печерском суде города Киева. Скажем, адекватный судья должен был давно сделать вывод, что это дело исключительно политическое, раз десятки сотрудников СБУ и ОГП за 6 с лишним месяцев не нашли ни единого минимально убедительного доказательства против Медведчука», – уточняется в статье.

Поэтому, по мнению немецкого медиаресурса, и судья Светлана Волкова, которая выносила последнее решение о продлении домашнего ареста Медведчуку, и все правоохранители, причастные к громкому политическому процессу против Медведчука, «должны сделать выводы, что участие в политических репрессиях никаких бонусов им не принесет».

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства политик может их уничтожить.

2 сентября Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения, оставив Виктора Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Политик подчеркнул, что, так как добиваться правосудия в Украине нет никакого смысла, он отказывается от подачи апелляции и будет оспаривать это решение в международных инстанциях.

«В сложившейся ситуации, в условиях преступного давления власти на суд, в очередной раз продливший мне домашний арест, я принял решение отказаться от подачи апелляции и перенести юридическую борьбу по вопросу незаконного избрания мне меры пресечения в Европейский суд по правам человека, где мои жалобы уже приняты к рассмотрению. Я твердо убежден, что те, кто разрушает систему правосудия Украины, те, кто под давлением власти принимает неправомерные решения, будут наказаны, поскольку они разрушают государственные институты и попирают конституционное право граждан на защиту от незаконных действий власти», – сказал Виктор Медведчук.

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