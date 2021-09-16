Мнение: второй президентский срок, как прикрытие - зачем Зеленскому досрочные выборы

А слезливые рассказы про родину и её спасение — лишь прикрытие, дымовая завеса, за которой политтехнологи Банковой прячут нелицеприятную правду: Зеленский просто боится оказаться на скамье подсудимых. Да и как ему не бояться, если и незаконное закрытие оппозиционных телеканалов и уничтожение оппозиционных электронных СМИ, и незаконное преследование лидеров оппозиции, и незаконный разгром Конституционного суда, и незаконное увольнение его руководителя, и незаконная ликвидация ОАСК, и дело «вагнеровцев», и незаконное наложение санкций на соотечественников, и многое другое, о чем без устали пишут журналисты — все это преступления действующего режима, ответственность за которые несёт персонально Зеленский.

Тут некоторые утверждают, что во всем этом произволе виноват не Президент, а СНБО и Данилов, а Зеленский, мол, просто обязан исполнять коллегиальные решения Совета. Нет. Все совсем не так. СНБО — совещательный орган, которым руководит не Данилов, а президент Зеленский, читайте внимательно Конституцию. Данилов — лишь секретарь СНБО при руководителе Зеленском. Все решения Совета для Президента имеют рекомендательный характер.- он не обязан их подписывать и исполнять.

А это означает, что и повестку дня для СНБО, и его задачи, и его решения определяет не Данилов, а Зеленский. И вводит эти решения в действие путём подписания Указов тоже Зеленский и нести за это полную юридическую ответственность должен тоже он. Другими словами, только второй президентский срок спасает его от неминуемого тюремного заключения. А вы говорите, родина... предвыборные обещания... народ...

Все гораздо проще и циничнее: страх уголовного преследования за совершенные преступления — вот она истинная мотивация. Тут, правда, есть одно НО. Для того, чтобы объявить президентские перевыборы, действующий президент должен досрочно уйти в отставку, но в этом случае закон запрещает ему участвовать в перевыборах.

Теперь следите за событиями в Раде. Как только Слуги народа начнут менять законодательство о выборах президента, знайте — начался процесс полной узурпации власти и консервации этого преступного политического режима.