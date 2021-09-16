Детали Французский сенатор Гуле потребовала от главы МИД отреагировать на санкции украинских властей против "112 Украина", NewsOne, ZIK и других закрытых медиа в Украине

2021-09-16 14:48

Французский сенатор Натали Гуле направила запрос министру Европы и иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану о незаконных действиях украинских властей в отношении закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne ZiK, "Перший Незалежний", а также медиа Страна.юа и Шарий.Нет.

В обращении говорится, что меры, принятые украинскими властями, ставят под угрозу свободное движение информации, принцип свободной конкуренции в СМИ и, таким образом в более общем плане - саму свободу слова, пишет "Страна".

"Украина - соседняя и дружественная страна, с которой Европейский союз поддерживает тесные отношения в рамках восточного партнерства. Никогда не оспаривалось, что Украина подверглась серьезной территориальной агрессии и, в этом качестве, имеет законное право на защиту, в том числе за счет решений, находящихся под ее единственным суверенитетом, защищающих свою национальную безопасность.

В течение последних нескольких месяцев многие средства массовой информации были закрыты, без каких-лито оснований и без суда, именно под предлогом защиты национальной безопасности. Но ускорение принятых мер действий украинских властей в отношении ведущих телеканалов и интернет-сайтов: новостных каналов 112 и ZIK, интернет-сайтов Strana.ua и, следовательно, нападок на принципы свободы слова, в ответ на это приводит нас к необходимости отреагировать. Оппозиционный лидер был заключен под домашний арест и наказан вне судебного разбирательства.

Различные меры, принятые украинскими властями, ставят под угрозу свободное движение информации, принцип свободной конкуренции в СМИ и, таким образом в более общем плане - саму свободу слова. Обеспокоенность является реальной, и на законных основаниях необходимо обеспечить эффективность принципов Европейского союза и его стандартов свободы печати, в том числе в рамках восточного партнерства и политики соседства с Украиной", - пишет в своем обращении Гуле.

Французский сенатор также прямо уточнила у министра, какие именно меры намерена в этой ситуации предпринять Франция.

"Например, в своем ответе на предыдущий запрос о росте ультраправых в Украине он впервые признал их существование, правда, уточнил, что Украина - демократическая страна, и радикалов там якобы не больше, чем в любой другой европейской стране. Тогда ему направили встречный вопрос - о какой демократии может идти речь, если нарушается свобода слова - закрываются неугодные власти телеканалы, члена оппозиционной фракции посадили под домашний арест. Впервые в Европе на таком уровне подняли вопрос об атаке на свободу слова в Украине", - сказал "Стране" источник в политических кругах Франции.

Напомним, в начале сентября журналистов незаконно закрытых властью телеканалов с визитом посетили секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также вице-президент Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. Сенатор рассказала, что их визит начался с посещения Посольства Франции в Украине и встречи с послом, где дипломатам, в числе прочего, была доведена информация про обеспокоенность Союза журналистов Франции и ОБСЕ ситуацией со свободой слова в Украине. Затем делегация стала гостем студии телеканала "Перший Незалежний", где обсуждался вопрос обстоятельств закрытия властями Украины независимых телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Перший Незалежний", а также ряда других СМИ. После этого представители Сената Франции встретились с главой Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком.

"Мы возвращаемся во Францию с очень четкой и конкретной дорожной картой, которая касается очень многих вещей, связанных с Украиной. Это вопросы о децентрализации, о коррупции и о свободе слова. И вы очень скоро это увидите, мы это всё расскажем нашим коллегам во Франции, будем добиваться выполнения тех договоренностей, которые мы здесь обсудили", - заявила тогда Гуле.

Как сообщалось, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний - издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

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