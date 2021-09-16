Украина Водительские права онлайн: Кабмин принял новое постановление

2021-09-16 19:20

В среду, 15 сентября, было принято постановление, согласно которому экзамен по вождению транспортного средства можно будет сдать онлайн, а водительское удостоверение получить курьером. Об этом сообщили в Кабинете министров Украины.

"Речь идет об обеспечении права на дистанционную форму обучения по подготовке водителей с помощью единой информационной системы МВД. И о возможности получения через электронный кабинет водителя водительского удостоверения с использованием средств почтовой связи", - отметил глава МВД Денис Монастырский.

Стало известно, что такой услугой могут воспользоваться, как украинцы, готовящиеся впервые сесть за руль авто, так и те, кто переквалифицируется.

Кроме того отмечается, что в составе групп, в которых планируется проводиться дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей, должно быть не более 10 человек.

Если заведение теряет аккредитацию, то онлайн-обучение приостанавливается.

По итогам обучения водительское удостоверение можно будет заказать через приложение государственных услуг Дія или через электронный кабинет водителя, а также по желанию и за отдельную плату через МВД получить курьером.