Украина Растаможка авто через "Дия": когда начнет работать

2021-09-16 21:40

Кабмин принял постановление, которое даст старт реализации экспериментального проекта по растаможке транспортного средства через Дия".

Соответствующее постановление приняли на заседании правительства 15 сентября. "Мы планируем сделать возможной растаможку транспортного средства через "Дия". Принимаем соответствующее постановление, которое даст старт реализации такого экспериментального проекта", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства.

"Это возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор, и завершение таможенного оформления вашего авто в автоматическом режиме", – добавил премьер. По его словам, оплатить все необходимые для растаможки платежи тоже можно будет онлайн. Он добавил, что все будет максимально просто, удобно, без всякой коррупции".

Впоследствии члены правительства поддержали документ с доработкой в течение 3 дней. В соответствии с постановлением, в частности, предусматривается возможность:

- представления документов в электронной форме с использованием портала "Дия";

- начисления таможенных платежей в автоматическом режиме, которые можно оплатить на портале "Дия", через банкиили электронные платежные системы;

- уплаты таможенных платежей в течение 10 дней;

- завершения таможенного оформления авто в автоматическом режиме.

Согласно документу, экспериментальный проект продлится со 2 декабря 2021 года по 31 августа 2023 года. Координатором проекта является Минцифры.

Минфину вместе с Государственной таможенной службой поручили в течение 1 месяца со дня вступления в силу постановления открыть счет в Государственной казначейской службе "для взимания таможенных платежей".

А Минцифры поручили в течение 2 месяцев со дня вступления в силу постановления обеспечить техническую возможность подачи документов для оформления растаможки через "Дия".

Минцифры и Минэкономики также поручили представить отчет о результатах экспериментального проекта не позднее, чем через 3 месяца после его завершения, а также по результатам эксперимента – представить предложения о целесообразности внесения изменений в законодательство.

В "Дия" пояснили, что проект растаможки касается легковых авто, пассажирских фургонов и других авто, предназначенных для перевозки людей.