Детали КИВА: ВЛАСТЬ БОИТСЯ МЕДВЕДЧУКА ПОТОМУ, ЧТО ОН - СИСТЕМНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТИК, ЗА КОТОРЫМ ИДУТ МИЛЛИОНЫ УКРАИНЦЕВ

2021-09-17 12:06

Нынешняя власть в лице президента Владимира Зеленского преследует председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, потому что он - системный профессиональный политик, за которым идут миллионы украинцев. Об этом в эфире телеканала ОРТ заявил народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

Политик подчеркнул, что власть пытается "закрыть рот" оппозиции, поскольку и Медведчук, и его коллеги по партии обличают все преступления нынешних чиновников и не боятся говорить о них открыто.

"Виктор Медведчук - это системный профессиональный политик, лидер, за которым идут люди, который сегодня обличает украинскую власть в ее преступлениях, в ее предательстве национальных интересов, государственных интересов, и это никак не устраивало власть. Они всеми силами пытаются заткнуть рот оппозиции, уничтожить оппозицию, несмотря ни на что, несмотря на все рассказы о евроинтеграции, демократических процессах в Украине", - подчеркнул Кива.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

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