Детали фото Сестра удерживаемой в ОРДЛО украинки: Медведчуку не дали возможности вернуть наших женщин домой

2021-09-17 13:00

Власть уже больше 8 месяцев препятствует возврату в Украину четырех удерживаемых в ОРДЛО украинок. Напомним, в январе 2021 года власти ОРДО предложили освободить четырех украинок в одностороннем порядке и передать их председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку. Однако, Зеленский заблокировал это освобождение и санкционировал политические преследования против Медведчука.

По словам Марьяны Нещерет - сестры одной из заключенных в ОРДО украинок Наталии Савченко после того, как Медведчука посадили под домашний арест, у неё практически не осталось надежды, так как в рамках Минского процесса освобождения удерживаемых лиц не было давно.

"Мы понимаем, что у Медведчука была возможность освободить наших женщин. Многие, с кем тоже общаюсь, тоже говорят, что надо ждать, когда его освободят, потому что другой надежды нет... Если раньше мы могли надеяться на ТКГ, потому что там что-то обсуждалось и решалось, то сейчас уже полтора года никого не освобождают. Там некому договариваться", - сказала Нещерет.

Напомним, 16 января представители ОРДЛО в совместном заявлении сообщили о намерении в одностороннем порядке освободить четырех женщин (Наталью Стеценко, Светлану Довгаль, Наталью Савченко и Екатерину Котенко), которые содержатся в тюрьмах. При этом было отмечено, что посредником в этом должен выступить председатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Медведчук обратился с письмом к председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой посодействовать в передаче из ОРДЛО четырех украинок через КПВВ "Майорск", однако власти заблокировали процесс освобождения, санкционировали политические репрессии против Медведчука и посадили его под домашний арест, чем фактически обрекли украинок на дальнейшее пребывание в тюрьмах ОРДЛО.

При этом, с начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего политиком было освобождено более полутора тысяч человек.