Детали Эксперт: Зеленский всегда может поменяться местами с Медведчуком

2021-09-18 13:34

В Украине в настоящий момент никто не может чувствовать себя защищенным и полагаться на справедливые суды. Об этом 16 сентября в эфире телеканала "Первый независимый" заявил политический эксперт, профессор социологи Павел Кутуев.

Эксперт напомнил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что он не будет подавать апелляцию на последнее продление ему домашнего ареста, так как считает украинскую судебную систему полностью зависимой от офиса президента, а соответственно, неспособной вершить правосудие. Кутуев подчеркнул, что если оппозиция и ее лидер на Украине подвергаются политическим гонениям, то ни о каком верховенстве права в стране не может идти и речи.

"Если топовый политик не может полагаться на защиту в украинских судах, то о чем говорить инвестору, предпринимателю, которые не имеют политической влиятельности? Это создает опасную ситуацию для любого экономического агента и отпугивает потенциальных инвесторов, что приводит к ухудшению экономической ситуации", - констатировал Кутуев.

Социолог отметил, что на Украине далеко не каждый имеет такую юридическую квалификацию и многолетний опыт в политике, как Медведчук, но даже он оказался бессилен перед давлением, которое сегодня действующая власть оказывает на правоохранительную и судебную систему.

"Демократия не возможна без оппозиции. Оппозиция - это не те, кто нам нравятся, а те, кто являются политически активными, не имеют доступа к государственной машине, но имеют программу действий, и в рамках правового поля конкурируют за то, чтобы получить доступ к политической системе, стать большинством и проводить свою политику. Власть и оппозиция всегда имеют возможность поменяться местами мирным, правовым способом", - констатировал Кутуев.

Напомним, Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.