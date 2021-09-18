Адвокат Рыбин на суде по санкциям против Медведчука: Зеленский не знает, что происходит на СНБО

Он напомнил, что а пятницу, 17 сентября, Кассационный административный суд продолжил рассмотрение иска Виктора Медведчука к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании незаконным и отмене указа президента о введении в отношении него санкций и ограничительных мер.

"На сегодняшнем заседании наконец-то суд начал рассматривать производство по сути. Мы перешли от разрешения ходатайств к изложению позиций сторон. Я как представитель истца, а также мой коллега, изложили свои позиции относительно необоснованности и незаконности указа президента и необходимости его отмены. Также представитель ответчика, непосредственно представительница президента Украины выступила со своими пояснениями, после чего у судей возник целый ряд вопросов к данной представительнице, на которые она, к сожалению, не смогла ответить. По итогам заседания был объявлен перерыв до 20 октября 2021 года. И представителю ответчика, представителю президента Украины, суд предоставил возможность подготовиться к следующему заседанию и ответить на те вопросы, на которые она не смогла сегодня ответить. Я надеюсь, 20 октября мы продолжим судебное заседание, будем изучать уже соответствующие доказательства и услышим позицию представителя ответчика, а также представителя третьей стороны, Службы безопасности Украины", - отметил Рыбин.

Адвокат подчеркнул, что очень важным моментом является то, что Служба безопасности блокирует возможность представителям истца ознакамливаться с документами, которые они подают в материалы производства, а именно с тем письмом, которое имеет служебную информацию, гриф "Для служебного использования", которое было основанием для введения непосредственно санкций и принятия решения о введении санкций.

"Это письмо находится в суде, оно предоставлено, однако нам как представителям истца с моим коллегой отказано в Службе безопасности в разрешении на ознакомление с этим документом. Таким образом, мы сегодня попросили дальнейшее судебное рассмотрение данного производства проводить без учета указанного документа, Служба безопасности об этом услышала, и я думаю, что на следующее заседание будет какая-то позиция, возможно, мы получим разрешение", - добавил Рыбин.



Он отметил, что у него есть соответствующий допуск к документам с грифом "Для служебного использования".

"У меня есть допуск к государственной тайне по форме три, я имею возможность ознакамливаться с документами с грифом секретно. Однако документ с грифом ДСК, который является пониженным грифом, он не входит в гриф "тайно", мне почему-то не предоставляется. Служба объясняет это своим правом выборочно предоставлять возможность ознакамливаться с документами либо не предоставлять возможность. И мотивация суда, которая сегодня была провозглашена судом относительно того, что в случае непредоставления одной из сторон возможности ознакомиться с доказательством, это доказательство может быть признано недопустимым, я думаю, что была услышана, возможно, в следующем заседании мы уже будем иметь возможность ознакомиться с этим документом", - заявил адвокат.

Рыбин не исключил, что СБУ отказывает предоставить соответствующее письмо в связи с тем, что процедура введения санкций была нарушена изначально.

"Скорее всего, процедура, поскольку она не предусмотрена какими-то регулятивными актами, то есть, она предусмотрена законом, необходимость регламента принятия решений СНБО, однако самого регламента нет, поэтому в данном случае процедура нарушена изначально. Все, что говорила сегодня представительница Офиса президента, представительница президента, это, по сути, выдумки, то есть, это гадание на кофейной гуще, каким образом проводилось заседание, или письменным голосованием, или заседанием СНБО, либо там каким-то опросом, это все были выдумки, она не знает, она не знает, каким образом принималось решение. И это, на самом деле, является достаточно серьезной проблемой для представителя ответчика, потому что отвечать на этот вопрос придется, судьи будут проверять, в какой форме принималось решение, каким образом проводилось заседание относительно принятия этого решения", - добавил адвокат.

Он не исключил, что решение о введении санкций в отношении Медведчука происходило на волне популизма.

"Вы знаете, я не уверен, что президент сам вообще знает, что происходило в СНБО, каким образом принималось это решение. И то, что сегодня представитель ответчика говорила о том, что президент выполняет функции по введению решения СНБО в действие не церемониально, а осознав, приняв, обдумав это решение, мне кажется, что было немножко по-другому. Мне кажется, что все-таки популизм возобладал в то время, и данное решение было и остается сугубо популистическим, оно ничего общего ни с законом, ни с правом не имеет, и я об этом сегодня в суде говорил", - отметил Рыбин.

Адвокат выразил надежду, что на следующем судебном заседании, которое состоится 20 октября, суд сможет получить необходимое письмо от стороны ответчика, а у защиты Медведчука появится возможность с ним ознакомиться

Подробнее с судебными решениями Верховного Суда по делу № 9901/74/21 можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на два месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства политик может их уничтожить.

2 сентября Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения, оставив Виктора Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Политик подчеркнул, что, так как добиваться правосудия в Украине нет никакого смысла, он отказывается от подачи апелляции и будет оспаривать это решение в международных инстанциях.

Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За восемь месяцев зарубежные СМИ опубликовали более 82,5 тысяч публикаций, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.