Детали TELLER REPORT: КАК И КОНСТАТИРОВАЛ МЕДВЕДЧУК, УКРАИНА ОСТАЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ РОССИЙСКОГО ГАЗА

2021-09-20 14:32

Как и констатировал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, Украина остается потребителем российского газа.

Об этом пишет издание Teller Report.

"Как в августе констатировал председатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, Украина остается потребителем российского газа. По его словам, страна получает около 15 млрд кубометров российского газа в год, и если бы власти не отказались от прямого импорта, то сырье бы стоило гораздо дешевле", - отмечается в публикации.

Ранее российские СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от скидки на газ в 25%, которую, благодаря председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, была готова предоставить Россия. В итоге газ бы для украинцев стоил 175 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, цена на газ в Европе превысила 900 долларов за тысячу кубометров. Ближайший (октябрьский) фьючерс на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду днем торговался по 75,565 евро за МВт.ч, или 923 долларов за тысячу кубометров.

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Детали

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