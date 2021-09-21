Детали Кушнир: Реакция на преследование Медведчука и ущемление свободы слова в Украине со стороны Франции – это только начало

2021-09-21 14:00

Ситуация с закрытием телеканалов, электронных СМИ, содержанием под домашним арестом председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука стала предметом обсуждения европейских политиков.

И это первый шаг к тому, чтобы восстановить в Украине правосудие и свободу слова. Об этом заявила политолог Светлана Кушнир в эфире телеканала «Перший незалежний», комментируя информацию о том, что по возвращению из Украины французский сенатор Натали Гуле подала запрос министру Европы и иностранных дел Франции о преследовании оппозиции и независимых СМИ в Украине.

Политолог подчеркнула, что реакция на ситуацию в Украине со стороны Франции – это только начало, так как вскоре должна последовать и реакция Германии.

«СМИ и эксперты являются зеркалом, отражением происходящего, поэтому действительно в Украине существует диктатура, нападение на свободу слова. Из-за этого европейские парламентарии привлекают к этой проблеме внимание», – сказала Кушнир.

Также она отметила, что Владимир Зеленский пребывает в полном неведении, какие последствия имеют его действия.

«Президенту кладут на стол “вкусные”, “теплые” рейтинги. Он верит в то, что если закрыли четыре телеканала, посадили Медведчука под домашний арест, не дают оппозиции нормально осуществлять свои полномочия, то тогда рейтинги у власти вырастут. А на самом деле, можно порекомендовать Президенту выйти к народу и послушать, что о нем говорят, чем живет страна, к чему стремятся граждане», – констатировала Светлана Кушнир.

Напомним, 8 сентября секретарь Сената Франции, заместитель председателя комитета по внешней политике, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле посетили председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом. Ключевым вопросом этой встречи стала тема препятствования деятельности неподконтрольных власти СМИ, политических репрессий, незаконного уголовного преследования инакомыслящих и оппозиционеров.

Общаясь с французскими сенаторами Виктор Медведчук подчеркнул, что давление на него лично, партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» и телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK носило системный характер, было хорошо спланированным и организованным, поскольку было начато Президентом Украины еще летом 2019 года, когда Зеленский открыто угрожал упомянутым каналам и Виктору Медведчуку, говоря, что «это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится».