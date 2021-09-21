ПОЛИТИКА БАНКОВОЙ ВСЕ ДАЛЬШЕ ОТДАЛЯЕТСЯ ОТ ПРИНЦИПОВ ДЕМОКРАТИИ

2021-09-21 14:17

Алексей Калиниченко

Украинская действительность - давление на свободу слова, закрытие независимых телеканалов, преследование оппозиции - никак не коррелируется с заявлениями официальной киевской власти о стремлении к демократическим ценностям.

Несколько мыслей об эфире одного из оппозиционных телеканалов, деятельность которых запрещена незаконным решением СНБО и президентским указом Зеленского, нарушающими не только Конституцию, права и свободы граждан Украины, но и здравый смысл. Ведь сегодня запрещать масс-медиа, это всё равно, что справлять малую нужду на бегу против ветра… Ну, да ладно, пусть бегут… пока.

В эфире удалось затронуть много разных злободневных вопросов. Говорили и про тарифный геноцид, и про дикий рост цен, и про начало работы ВРУ, и о старте нового политического сезона, и о давлении со стороны Зе-власти на украинскую оппозицию и о незаконном аресте Виктора Медведчука. Ну и, конечно же, про "американские каникулы" президента Зеленского.

Кстати, о «каникулах». Визит Зеленского в США оказался не просто крайне неудачным - это визит провальный. И вот почему. Дело в том, что ни Зе-команда, ни сам Зеленский не уловили ключевой посыл из администрации президента Байдена - США не собираются поддерживать Украину так, как это представляют себе на Банковой.

Такой вывод напрашивается, если вспомнить эпопею с подготовкой этого визита, неоднократным переносом его даты, отсутствием даже мелкого клерка Белого дома во время встречи в аэропорту, отсутствием какой-либо конкретики в совместном заявлении, скукоженной итоговой пресс-конференцией самого Зеленского после его разговора в Овальном кабинете. Наконец, нарочитое игнорирование американскими СМИ этого великого события, за исключением упоминания про некоего «президента Lewinsky».

Но, главное, как всегда, остается за кадром. А именно, на Банковой и в среде придворных экспертов в упор не желают видеть изменений, которые происходят в мире в связи с выводом американских войск из Афганистана - о чем за сутки до встречи с Зеленским сказал Джо Байден.

А именно, хозяин Белого Дома заявил, что США больше не будут пытаться переустроить другие страны.

А чем занимаются американцы в Украине, как не переустройством? Все эти реформы, которые проводятся в нашей стране при режиме Зе-Порошенко – что это как не переустройство Украины и привычного нам уклада жизни?

Только в отличие от Афганистана, администрация Белого Дома, что-то не торопится вливать триллионы долларов в украинские реформы. Видимо, на это имеются веские причины геополитического характера.

Также Байден перед встречей с Зеленским указал на то, что отныне Америка настроена на борьбу с диктаторскими и авторитарными режимами.

Нет, этого-таки у Зеленского точно не поняли! Иначе бы не проигнорировал Офис действующего президента визит в Украину французских сенаторов - Натали Гуле, которая представляет третью по величине группу в Сенате Франции – "Союз Центра" (56 сенаторов). А также сенатора Жоэля Гэррио, одного из основателей партии "Союз демократов и независимых" (42 места в Сенате), который является заместителем председателя комитета и вопросам обороны.

К слову, Натали Гуле является землячкой председателя Сената Жерара Ларше - оба сенатора родом из Нормандии, департамента Орн на северо-западе Франции.

Приезд представителей Сената Франции вызван обеспокоенностью европейцев крайне негативной ситуацией со свободой слова в Украине, закрытием телеканалов и преследованием оппозиции, в частности, незаконным арестом председателя Политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Натали Гуле и Жоэль Гэррио посетили съемочный павильон запрещенного Зеленским телеканала "Первый Независимый", где пообщались с его журналистским коллективом, а также встретились и с самим Виктором Медведчуком. Напомню, что французские парламентарии в свое время поддержали инициативу Медведчука "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Франция - Германия" с целью сотрудничества между депутатами стран-участниц "нормандского формата".

Неудивительно будет, если вслед за французами изъявят желание посетить Украину депутаты Бундестага, которые тоже поддержали идею Медведчука о привлечении европейских парламентов к мирному урегулированию конфликта на украинском Донбассе.

А затем могут последовать визиты парламентариев, сенаторов и политиков из других стран - Италии, Испании, Австрии, Венгрии и т.д. Многие из них обязательно пожелают встретиться с Виктором Медведчуком и непосредственно из первых уст узнать правду о происходящем в нашей стране: о незаконном преследовании лидеров крупнейшей оппозиционной парламентской партии, о притеснении свободы слова, о закрытии неугодных и неудобных власти телеканалов. И в целом, о плачевной ситуации в Украине с демократией и негативных процессах в экономике и социальной сфере.

Неудивительно, что после таких визитов, очень скоро в европейских СМИ открыто станут называть Зеленского диктатором. А то, что это произойдет, у меня сомнений нет. Тема атаки Зеленского и его окружения на свободу слова и оппозицию в мировой прессе будет только набирать обороты. А это в свою очередь даст удобный повод администрации Белого Дома в случае новых неудач на "европейском фронте" отказаться от поддержки режима Зе-Порошенко под благовидным предлогом противодействия диктаторским и авторитарным режимам.

В общем, для официального Киева и персонально Зеленского намечается крайне опасная тенденция - прослыть диктаторским режимом и оказаться под прицелом поборников демократических ценностей.

И тут-то Зе-команде обязательно припомнят их грехи - и закрытие телеканалов, и обман избирателей, и незаконность уголовного преследования и абсурдность обвинений против В. Медведчука.

И это скорее да, чем нет.