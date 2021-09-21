Детали Ведущее китайское СМИ: Медведчук еще в прошлом году обратил внимание парламента на биолаборатории США, которые действуют на территории Украины

2021-09-21 14:12

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук еще в прошлом году обратил внимание Верховной Рады на биолаборатории США, действующие на территории Украины. Об этом пишет ведущая китайская англоязычная газета Global Times.

"В прошлом году украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук сообщил парламенту, что на территории Украины действует до 15 биологических лабораторий, спонсируемых США, причем некоторые из них, как сообщается, занимаются хранением патогенов, опасных для людей и животных. Медведчук обвинил власти США и Украины в стремлении скрыть масштабы этой деятельности и предупредил, что в некоторых лабораториях могут проводиться эксперименты на людях", - говорится в публикации.

Издание также напомнило, что Медведчук также обратил внимание на неоднократные загадочные вспышки опасных заболеваний в стране в период с 2009 по 2017 год, включая геморрагическую пневмонию, холеру и гепатит А.

"В 2016 году он отметил, что по меньшей мере 20 украинских военнослужащих умерли от странного гриппоподобного вируса, а еще 364 человека в том же году скончались от свиного гриппа. Медведчук находится под домашним арестом с мая 2021 года, формально не в связи с этими разоблачениями", - пишет Global Times.

Напомним, в августе 2020 года председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и народный депутат Ренат Кузьмин обратились к главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко с требованием начать уголовное расследование по факту заражения четырех сотрудников Украинского научно-исследовательского противочумного института им. И. И. Мечникова (г. Одесса) вирусом COVID-19, образцы которого они исследовали.

На базе этого института создана Центральная референс-лаборатория Министерства обороны США, которая является одной из 15 биолабораторий, действующих в Украине по программе Пентагона.

Виктор Медведчук указывал, что 29 августа 2005 года между Министерством здравоохранения Украины и Министерством обороны США было подписано Соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия.

Это соглашение предусматривает сбор и хранение всех опасных патогенов на территории Украины в лабораториях, финансируемых США, а также обязывает по запросу американской стороны передавать Соединенным Штатам копии опасных штаммов для дальнейших исследований. Финансирование деятельности лабораторий осуществляется полностью за счет США. При этом Украине запрещено раскрывать "чувствительную" информацию об американской программе, однако Пентагон получает доступ к государственным тайнам Украины, связанным с реализацией этих проектов.