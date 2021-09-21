Детали Испанское издание: Медведчук решил обжаловать действия Украины в Европейском суде по правам человека, минуя украинские суды

2021-09-21 14:26

Испанское издание Noti Ulti обратило внимание на то, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук решил обжаловать действия Украины в Европейском суде по правам человека, минуя украинские суды.

Далее издание приводит текст заявления оппозиционера, опубликованный на сайте политсилы ОПЗЖ.

"Вынужден констатировать: в Украине нет независимой судебной власти, закон не защищает оппозицию и инакомыслящих от произвола власти. После того как была осуществлена попытка прекратить полномочия всего состава судей Конституционного Суда, после того как в Верховную Раду был внесен законопроект о роспуске Окружного административного суда города Киева, после незаконного увольнения судей Конституционного Суда, отмененного решением Верховного Суда, и затем уже расследования, начатого ГБР в отношении судей Верховного Суда, которые отменили незаконный указ Президента, ‒ после всего этого произвола власти суды находятся под таким давлением, что не могут объективно и беспристрастно осуществлять правосудие", — подчеркнул Медведчук в своем заявлении.

Также он отметил, что решение о еще одном незаконном продлении его домашнего ареста было не правосудием, а реализацией политической воли нынешней власти, которая руками судей устраняет политических конкурентов и всех, кто недоволен политикой действующего режима.

"В сложившейся ситуации, в условиях преступного давления власти на суд, в очередной раз продливший мне домашний арест, я принял решение отказаться от подачи апелляции и перенести юридическую борьбу по вопросу незаконного избрания мне меры пресечения в Европейский суд по правам человека, где мои жалобы уже приняты к рассмотрению", — сказал он в своем заявлении.

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.