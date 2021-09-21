Украина Назначение субсидии: Минсоцполитики объяснило, как проверить выплаты онлайн

2021-09-21 21:40

Украинцы имеют возможность проверить назначение жилищной субсидии по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий.

Поиск в реестре осуществляется по адресу домохозяйства.

Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Для пользователей доступна информация о том, назначена ли субсидия домохозяйству, о сроке, на который назначена субсидия, о суммах ежемесячных начислений, а также, где содержится личное дело - название органа социальной защиты населения.

По данным пресс-службы, информация в реестре обновляется один раз в месяц - в начале текущего месяца за предыдущий месяц.

Ранее мы писали, что Кабмин Украины попросит Верховную Раду внести изменения в бюджет и выделить дополнительно 12 миллиардов гривен на субсидии.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на субсидии было выделено 35,2 миллиарда гривен, однако, по состоянию на сентябрь уже использовали более 33 миллиардов.