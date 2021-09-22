Детали Зеленский ввел санкции против своего главного оппонента и закрыл телеканалы, но Медведчук продолжит борьбу в Украине и за рубежом

2021-09-22 13:34

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против своего оппонента, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и вместе с этим заблокировал вещание трех оппозиционных телеканалов. Об этом говорили в эфире телеканала "Россия 24".

"Санкции ввели против главного политического оппонента Зеленского - Виктора Медведчука, председателя политсовета партии ОПЗЖ и связанных с оппозицией телеканалов: "112 Украина", NEWSONE, ZIK. В феврале Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов на протяжении пяти лет, а Виктор Медведчук сейчас находится под домашним арестом. Национальный банк Украины заблокировал его счета, а также счета других неугодных политиков и бизнесменов", - сказала журналист Юлия Макарова.

В свою очередь, Виктор Медведчук отметил, что будет бороться и дальше за свою свободу и доказывать невиновность как в украинских судах, так и в международных.

"Однозначно и обязательно будет обжаловано это решение в Апелляционном суде. И несмотря на то, что особых надежд мы не питаем, но борьба будет продолжена, и мы будем бороться во всех инстанциях как отечественных в Украине, так и в международных, в ЕСПЧ", - указал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Кроме этого, в эфире "Россия 1" напомнили, что именно Медведчуку Кремль предлагал закупать дешевый российский газ по 175 долларов за 1 000 кубометров.

"Предлагали кому? Медведчуку. По-родственному", - отметил депутат территориальной общины Гордей Белов.

"Путин предлагал не Медведчуку лично и не потому, что он его родственник, а предлагал украинцам всем , и это было несколько раз заявлено, и Путиным, в том числе, и Алексеем Миллером публично, он присутствовал на этих трехсторонних переговорах. Вместе сидели, вы помните, - Путин, Медведчук и Миллер. А почему Зеленский отказался? Потому что Зеленский крепко держится за свое президентское кресло. И понимает, что это он назначил Путина агрессором, и, разумеется, привези Медведчук газ дешевый в Украину, - украинцы выберут Медведчука. Что предпринимает Зеленский? Отклоняет предложение Медведчука, Медведчука кидает в тюрьму или во всяком случае отправляет под домашний арест", - отметила телеведущая.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.