Виктор Медведчук поздравил Дмитрия Медведева с уверенной и заслуженной победой "Единой России" на выборах

2021-09-22 21:48

Председатель политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, по телефону поздравил председателя Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева с уверенной и заслуженной победой на выборах. Об этом сообщается на сайте "Единой России".

Виктор Медведчук отметил важность межпартийного, политического диалога, целью которого является нормализация отношений между Украиной и Россией и восстановление экономического сотрудничества между нашими странами, что является одной из программных целей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Уверен, что российский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины, общие миллионы родственников, проживающих в наших странах и наша общая Победа в Великой отечественной войне. Все это является лучшим залогом для того, что мы найдем взаимопонимание в интересах граждан наших государств", – отметил Медведчук.

По предварительным данным после подсчета 100% бюллетеней за "Единую Россию" голоса отдали 49,82% избирателей.

Напомним, с 17 по 19 сентября одновременно с выборами в Государственную Думу проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. "Единая Россия" выдвинула более 33 тысяч кандидатов, в том числе более 600 — на выборах восьмого созыва Госдумы (по федеральному списку и одномандатным округам).