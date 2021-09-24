Курьезы В Турции турист застрял в пушке времен Османской империи - доставать пришлось спасателям

2021-09-24 09:01

В Стамбуле турист хотел сфотографироваться в пушке времен Османской империи и застрял в ней. Мужчину вытащить с помощью масла.

Отмечается, что курьезный случай произошел на стамбульской площади Барбароссы.

По предварительной информации, мужчина гулял вместе с друзьями и решил сделать эффектный снимок". Для этого он целиком залез в пушку и застрял там.

Друзья пытались вытащить мужчина, однако безрезультатно. На место инцидента вызвали спасателей. Его облили специальным маслом и достали из орудия. На его теле медики травм не обнаружили.

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