Детали МВФ навязал Украине рыночные цены на газ с прицелом на их рекордное повышение

2021-09-23 13:43

Оригинал - на сайте "Экономика сегодня"

Западные партнеры навязали Украине переход на рыночные цены газа, чтобы добить остатки украинской промышленности. Об этом заявил киевский политолог Александр Лазарев.

Стоимость энергоресурсов в конкретной стране отражается на уровне и качестве жизни каждого ее жителя, отметил эксперт. Рекордное подорожание газа для Украины приведет к тому, что в стране пропорционально вырастет стоимость всех товаров, изготовление которых требует использования голубого топлива. При этом возможности для оптимизации цены газа, в частности предложение одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука о прямом контракте с Россией, Киев отверг.

"Энергоресурсы – это не просто то, что население потребляет в коммунальных расходах. Это формирование стоимости любого продукта. Условно, хлебопекарня установит такие цены, по которым ей будет выгодно печь хлеб с газом по цене 900 долларов за тысячу кубов. Стоимость хлеба вырастет симметрично тому, как подорожали энергоресурсы. Молоко, масло и все остальное, что потребляет каждый день обычный человек, будет совокупно дорожать", – сказал Лазарев.

Отказ властей Украины от дешевого газа политолог называет глупостью и преступной халатностью, основанной на политических предубеждениях. Также Лазарев усматривает в происходящем четкий расчет западных кураторов украинской власти по уничтожению остатков промышленности страны. Переход на рыночную цену газа в ЕС был осуществлен Украиной по требованию Международного валютного фонда, и теперь все потребители страны, в том числе промышленники, вынуждены покупать ресурс по рекордной стоимости.

"Мы живем в условиях общемирового кризиса. И нет государств, которые хотели бы сделать нам лучше, потому что мы конкуренты. Поэтому наши "партнеры" в лице МВФ, склоняя украинское правительство к подписанию перехода на рыночные цены газа, понимали, что плюс-минус через пять лет наши предприятия перестанут быть конкурентоспособными перед их предприятиями. Таким образом, для транснациональных игроков освободится целая часть рынка", – сказал Лазарев на телеканале NewsOne.

Ранее спецпосланник США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в ЕС для оптимизации цен. В РФ усмотрели в этом попытку принуждения к транзиту через Украину. Оснований для претензий к "Газпрому" нет: компания полностью выполняет обязательства перед европейскими клиентами, что официально подтвердили в Министерстве энергетики ФРГ.

Григорий Егоров